¿Ozuna tuvo algo que ver en el asesinato del trapero gay Kevin Fret?

Reconocido fiscal boricua asegura que el cantante urbano no tuvo nada que ver con el asesinato, a pesar de alegaciones de extorsión por un video sexual que supuestamente involucraba a ambos artistas

PUERTO RICO – Ante los comentarios que comienzan a recorrer las redes sociales que implican al exponente del género urbano Ozuna con el asesinato del trapero Kevin Fret, el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, salió hoy públicamente a poner fin a las especulaciones.

“Ozuna no tiene nada que ver con esa muerte. Lo único que tiene que ver Ozuna es que la persona (Fret) lo extorsionó y la Policía tiene la información”, sentenció el letrado en entrevista con Primera Hora.

Específicamente, los problemas de Ozuna con Fret se remontan a verano del 2017, cuando supuestamente el trapero lo amenazó por redes sociales, WhatsApp y correos electrónicos de divulgar un vídeo.

Dijo que Ozuna llegó a depositarle una suma de dinero, que rondó los $50,000, en la cuenta bancaria de Fret, pero luego acudió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Miami a denunciar lo ocurrido. Además, el cantante urbano contrató a Sagardía, quien coordinó una cita con personal del Departamento de Justicia y de la Policía para exponer lo ocurrido.

Según el abogado, fue el fiscal Luis Freyre, quien está a cargo de la División de Crímenes Cibernéticos de Justicia, quien atendió la reunión en la que se expuso que Fret presuntamente había extorsionado a Ozuna.

“Se le explicó que se podía filtrar a la prensa, pensó que como ya se había notificado (al FBI) y se esperaría que no volviera a ocurrir, pues se dejó ahí. Como que la Fiscalía tiene el dato, no se siguió más allá, porque Ozuna no iba a estar disponible. (Además,) Ozuna pensó proteger la paz y la integridad de su familia”, manifestó Sagardía.

El vídeo que Fret supuestamente amenazó con divulgar fue “una cuestión íntima cuando era menor de edad”. Se alega que tenía unos 16 años.

Fue categórico que no se trató de una relación homosexual.

“Dieron a entender que tenía una relación con Kevin Fret y eso es totalmente falso”, sentenció el extitular de Justicia.

Indicó que Ozuna se encontraba solo en el vídeo, pero no precisó qué fue lo que aparece grabado.

“Para mí es un asunto que no tiene importancia (el contenido del vídeo). La investigación no es de un vídeo, es de un asesinato”, afirmó.

Acto seguido, Sagardía informó que al parecer Fret tenía un patrón similar de extorsiones con otros artistas.

“Me habían comentado que él estaba haciendo lo mismo con otros artistas, amenazándolos. Esa es la información que hay”, especificó.

Asimismo, Sagardía dijo que el cantante, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Ozuna Rosado, estará disponible para que la Policía de Puerto Rico lo entreviste sobre el incidente que tuvo con Fret.

No obstante, el teniente coronel Rolando Trinidad, quien está a cargo de la Rama Investigativa de la Policía, afirmó que por el momento no van a citar “ni a él ni a otros” artista del género urbano que pudieron haber tenido problema con el trapero.

“Todavía estamos en el proceso de solicitar información de sus cuentas de correos electrónicos y no estamos en posición de citar a ninguno de ellos hasta que no llegue toda la información que tenemos que analizar”, precisó Trinidad.

El funcionario también indicó que no han corroborado si era correcto que Fret tenía en su cuenta bancaria $400,000.

Fret fue asesinado el pasado 10 de enero. Todavía la Policía no tiene a ningún sospechoso del crimen.

(Por: Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com)