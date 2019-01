“Roma” y “The Favourite” lideran y dos actrices mexicanas logran nominaciones al Óscar

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira competirán como actriz principal y de reparto

Marina de Tavira se convirtió en la única sorpresa entre los 20 actores nominados esta mañana al Óscar, como parte de la avalancha lograda por la película mexicana “Roma” que, junto a la grecobritánica “The Favourite”, lideró sumando postulaciones en 10 categorías.

El mexicano Alfonso Cuarón sumó cuatro nominaciones individuales por “Roma”, como director, guionista, cinematógrafo y productor. Bradley Cooper logró ser nominado como actor, productor y guionista por “A star is born”, pero no como director, donde corría como favorito.

Los extranjeros dominaron la categoría de mejor director, con el polaco Paweł Pawlikowski (Cold War), el griego Yorgos Lanthimos (The Favourite) y Cuarón, junto a los estadounidenses Spike Lee (BlacKkKlansman) y Adam McKay (Vice). A pesar de haber sido nominados por el Sindicato de Directores (DGA), Cooper y Peter Farrelly (Green Book) no entraron en el Óscar, lo que disminuye la posibilidad de que se lleven el premio a la mejor película.

Allí quedaron nominados ocho largometrajes: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star is born y Vice.

Es la primera vez que una cinta en español es nominada al Óscar a la mejor película. Antes de “Roma” nueve filmes extranjeros -entre ellos las europeas Il Postino, Zeta y Life is Beautiful- lograron la candidatura, pero ninguna consiguió el premio.

Sin sorpresas, en la categoría “lengua extranjera” avanzaron: Capernaum (Líbano), Cold War (Polonia), Never Look Away (Alemania), Shoplifters (Japón) y, por supuesto, Roma (México). De ellas, tres lograron nominaciones adicionales, estableciendo nuevos récords que además dieron paso a sorpresas entre los guiones finalistas.

En “Guión Original” fueron nominados The Favourite, Green Book, Roma, Vice y, la sorpresa, First Reformed. Como adaptaciones quedaron nominadas BlacKkKlansman, Can you ever forgive me?, If Beale Street could talk, A Star is born e, inesperadamente, The Ballad of Buster Scruggs, de los siempre apreciados hermanos Coen.

Tres películas lograron hasta tres nominaciones para su elenco: Vice (Amy Adams, Christian Bale, Sam Rockwell); The Favourite (Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz); y A star is born (Cooper, Lady Gaga y Sam Ellliot).

Quizá por primera vez en la historia de la Academia, cuatro de los cinco roles protagónicos masculinos son biográficos: Bale (Dick Cheney), Willem Dafoe (Vincent Van Gogh), Rami Malek (Freddie Mercury) y Viggo Mortensen (Tony Lip).

Tres actrices nominadas por una misma película (The Favourite) también es una peculiaridad poca veces vista, como en Tom Jones (1963), Chicago (2002) y The Help (2011).

La lista completa de nominaciones puede consultarse aquí.