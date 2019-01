Elyfer Torres habla de su interpretación de ‘Betty’ y lo difícil que fue dejarse los bigotes

"Llegó un momento que era un muy grande y me empezaba a sentir incómoda "

Elyfer Torres le dará vida a Betty en ‘Betty en NY’. Con tan solo 21 año y luego de 5 casting, se quedó con el personaje que dice siente como ‘su mejor amiga’ desde un primer momento. A diferencia de las caracterizaciones de las versiones anteriores, esta no tiene: es ella sin maquillaje, con lentes y con algo que puede parecer sencillo de hacer, pero, difícil de asumir para una mujer: no depilarse más las cejas y dejarse el bigote.

Esperando el gran estreno este próximo 6 de febrero por Telemundo, hablamos en exclusiva con Elyfer, quien nos cuenta cómo es su vida con Betty dentro del foro y sobre todo, en la calle.

Pregunta: ¿Cómo fue ese cambio de dejarte las cejas gruesas, bigotes?

Elyfer Torres: Al principio fue difícil, pero lo que más me apasiona es actuar, soy actriz y mi cuerpo nunca es mío, en este momento le estoy prestando mi cuerpo a Betty para que ella pueda existir. Los primeros días con el bigote creciéndome… Llegó un momento que era un muy grande y me empezaba a sentir incómoda porque la gente decía: “Ay, ¿tiene bigote?”, y se cuestionan cosas, pero al final yo quería una Betty que fuera orgánica, y esto que quizás una mujer lo tenga.

P: Tu le prestas tu cuerpo a Betty, pero ella se queda contigo en tu vida, ¿cómo es vivir con las características de Betty?

E.T.: Es increíble, algo que aprendo todos los días de Betty es recordar lo verdaderamente importante en un ser humano y la empatía, ella es súper empática, y ahora, cuando estoy con una persona pienso en ellos y no en mí… El procesos de conocer a alguien me ha cambiado gracias a Betty.

P: ¿En qué cambió? ¿cómo eras antes?

E.T.: Era la misma persona, solamente que había cosas que no había entendido, por ejemplo el significado de la palabra ‘gracias’… La decimos con tanta facilidad, desde que llegué aquí es una palabra que me hace llorar y pienso en todas las cosas que tengo en la vida y que nunca supe lo que significa, y Betty sí, “gracias Betty por todo lo que haces por mí”… Y muchas otras como el amor, y todo lo bello que hay en los seres humanos que es más interno, y me parece súper entenderlo a los 21 años.

P: El casting para encontrar a Betty fue muy grande, ¿cómo fue el momento que recibes ese ‘Sí’?

E.T.: Fue un proceso largo, hice 5 castings diferentes, tres en video y dos presenciales, y en el último en mi corazón lo sentía. Yo decía: “Es que yo me siento Betty, la siento tan cerca de mí”… La sentía como mi mejor amiga y cuando me llamaron por teléfono salí corriendo, lloré, grité, una sensación que nunca había sentido en mi vida y que afortunadamente la he vuelto sentir aquí y es muy hermoso.

P: ¿Cómo era la vida de Elyfer antes de Betty?

E.T.: Algo que tenemos en común todos los actores y Betty es recibir el rechazo de una manera positiva, la vida de Elyfer previo a ser Betty era con muchos rechazos, fui a miles de casting, a veces me parecía cursi pensarlo, pero es verdad, a veces el personaje te escoge a ti y te toca a ti contarlo, porque es tu responsabilidad, porque tienes que aprender algo.

P: ¿Qué le dice Elyfer a Betty y Betty a Elyfer?

E.T.: Elyfer le diría a Betty: “Eres una mujer muy hermosa, una mujer fuerte, independiente, lo único que tienes que hacer para ser la mujer más chingona del mundo, es creer en ti … Y sí ve por todo ¡enamórate!… Y Betty a Elyfer: “Concéntrate en crearme amiga”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

