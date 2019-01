¿Tienes un iPhone? Apple quiere tus mejores fotos

Participa en el concurso Shot on iPhone Challenge hasta el 7 de febrero

¿Te gusta hacer fotos y tienes un iPhone? Apple invita a los dueños de sus celulares a presentar sus mejores fotos en el concurso Shot on iPhone Challenge del 22 de enero al 7 de febrero. Un panel de jueces, fotógrafos profesionales, revisará las fotos participaciones a nivel mundial y seleccionará las 10 imágenes ganadoras, que se exhibirán en anuncios de iPhone en algunas ciudades, Apple Stores y en línea.

¿Cómo se participa en el Shot on iPhone Challenge?

Publica tu foto, tomada con un iPhone, en Instagram o Twitter con el hashtag #ShotOniPhone para participar en el concurso. Los usuarios de Weibo también pueden participar usando #ShotOniPhone#. En el título de la imagen, anota el modelo de iPhone que se utilizó.

También puedes enviar la foto con su resolución más alta a la dirección shotoniphone@apple.com con el formato de archivo ‘nombre_apellido_modelodeiphone’. Las fotos pueden ser directas de la cámara, editadas con las herramientas de edición en la app Fotos o con software de terceros. El envío de fotos concluye a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico) del 7 de febrero. Debes tener 18 años de edad o más para participar.

Los jueces

Pete Souza (EEUU)

Pete fue el fotógrafo oficial en jefe de la Casa Blanca para el Presidente Obama. Su libro “Obama: un retrato íntimo” debutó como el bestseller #1 de The New York Times, y es uno de los libros de fotografía más vendidos de todos los tiempos.

Austin Mann (EEUU)

Austin usa el iPhone para sus actividades como fotógrafo, cineasta y creativo. Ha viajado por todo el mundo y trabajado para numerosas organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de ayudarlas a proyectar su visión a nivel mundial. Austin ha publicado artículos sobre fotografía con iPhone en medios como National Geographic y CNN por varios años.

Annet de Graaf (Países Bajos)

Annet es una fotógrafa de viajes que usa el iPhone exclusivamente para su oficio. Es la autora de dos libros de fotografía con iPhone: “Morning Amsterdam” y próximamente “GO d’Azur” — las imágenes de este último fueron tomadas en su totalidad con iPhone 8 Plus. También ha tomado retratos del bailarín sirio Ahmad Joudeh, así como del anterior alcalde de Ámsterdam, Eberhard van der Laan.

Luísa Dörr (Brasil)

Luísa es una fotógrafa, con sede en Brasil, que ascendió a la fama por sus fotografías en la publicación Firsts de la revista TIME, exclusivamente tomadas con iPhone. TIME ganó el premio Documentary Project of the Year por dicha historia en el prestigioso Pictures of the Year International.

Chen Man (China)

Chen es una artista visual contemporánea y emprendedora, de origen chino, creadora de un lenguaje visual único que revolucionó la fotografía de la moda en China. Su trabajo se colecciona permanentemente en el Victoria and Albert Museum de Londres y el Asian Art Museum de San Francisco. También es la cofundadora de una empresa en línea llamada Vnision, que desarrolló apps sociales con base en la fotografía, incluyendo Bigshot.

Phil Schiller

Phil ha ayudado a Apple a reinventar los teléfonos móviles con iPhone. Como un entusiasta de la fotografía, Phil contribuye a los esfuerzos por desarrollar una tecnología de cámara revolucionaria, en su cargo de vicepresidente senior de Worldwide Marketing.

Kaiann Drance

Kaiann trabaja con talentosos equipos de Apple para ofrecer productos que ponen grandes herramientas fotográficas en las manos de muchos, incluyendo el primer iPod con una cámara, y varias generaciones de iPhone, en su función como directora senior de Worldwide Product Marketing.

Brooks Kraft

Brooks es un fotógrafo profesional, que trabajó en fotografía editorial y comercial antes de unirse a Apple. Contribuyó como fotógrafo para la revista TIME, donde cubrió la Casa Blanca durante las administraciones de Bush y Obama, así como siete campañas presidenciales.

Sebastien Marineau-Mes

Sebastien aporta más de 20 años de conocimiento de desarrollo de software a iPhone, en su papel de vicepresidente de Software en Apple. Su enfoque en las funciones avanzadas de fotografía incluye innovaciones como HDR Inteligente y modo Retrato con Control de Profundidad.

Jon McCormack

Jon es un fotógrafo consumado que actualmente dirige el equipo de software de cámara de Apple. Las imágenes de Jon han sido publicadas por organizaciones internacionales, tales como: TIME, The New York Times, UNESCO, The Nature Conservancy, Africa Geographic, entre otras.

Arem Duplessis

Arem trabaja de manera cercana con los fotógrafos más destacados en el mundo, como director de fotografía del equipo de marketing de Apple. Anteriormente fungió como director de diseño de The New York Times Magazine durante casi una década.