Ozuna, Kevin Fret y Don Omar; la controversia se complica

Don Omar habla sobre el asesinato del trapero gay, el video porno de Ozuna con otros hombres mientras asegura que no es homófobo

El exponente del género urbano William Landrón “Don Omar” reapareció en redes sociales para negar que sea homofóbico y criticar el silencio en la isla por el asesinato del exponente urbano Kevin Fret.

Las críticas contra Don Omar por homofobia se desataron en las pasadas horas cuando usó sus redes sociales para hablar de la carne de pato y mostrar imágenes de un pato con un oso. Horas después, otro exponente de ese género, Ozuna, quien usa para identificarse un oso, admitió que sale en un video pornográfico mientras observa a dos homosexuales teniendo relaciones, aunque sus representantes han dicho que fue editado.

“Hoy quiero hablar de homofobia, de oportunistas y de víctimas reales”, dijo Don Omar en su mensaje en Facebook que en dos horas había sido visto por más de 60,000 personas.

En el “post”, Don Omar se enfoca en plantear que fue criado por una mujer lesbiana, su tía Vicky, que hay otras personas ligadas a su familia que son integrantes de la comunidad LGBTT y que anticipa que uno de sus tres hijos o hijas en el futuro “vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a sus amiguitos…

Y, el día que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional”.

También lamenta que no se hayan levantado voces por el asesinato de Fret, quien era homosexual, y quien dijo es la víctima verdadera de esta situación.

Mencionó que “yo no estoy diciendo nada de Ozuna, no, lo que estoy diciendo es que en mi familia hay homosexuales y que si alguno de ellos hubiera asesinado dentro de un crimen de odio, mi familia, yo, sus amigos, y los miembros dela comunidad que comparten, hubiesen mostrado algo de interés que se haga justicia”.

Afirmó que en su círculo familiar tiene tres lesbianas y dos homosexuales y que no siente temor o incomodidad alrededor de ellos, que es en parte la definición de homofobia.

“Me criaron rodeados de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de ellos, de sus cuerpos, de sus preferencias, tal y como quisieron”, dijo el cantante, quien dijo que nunca pensó que tendría que hablar de este tema.

“Homofóbico no soy. La realidad es que yo no soy la víctima, el único víctima aquí es alguien no está porque murió, la familia de él, y los que quisieron vender taquillas de un concierto que no tiene 2,000 boletos vendidos. Eso para va para usted, Señora, para los que quieren hacerle la cama a quien quieran hacerlo, pero no me usen a mí, no traten de usarme a mí, no traten de venir con el homofóbico, no. Ese no soy yo”, dijo el cantante.

Don Omar se ofreció para ir a donde lo inviten a hablar del tema porque “ni uno solo de ustedes puede llamar homofóbico a un caballero que ama a sus familiares homosexuales, los respeta y desea lo mejor para cada uno de ellos”.

Agrego que hay compañeros del género que son homosexuales, pero que lo mantienen en secreto, pero que él los respeta, “Son persona que tienen más de 20 años en el género pero son tan y tan reservados que somos pocos los que conocemos sus preferencias sexuales”.

“Si usted se molestó por un post en Instagram, a mí me molesta que se haya muerto alguien y que Puerto Rico no se haya hecho nada, solo molestarse por un post de Don Omar”, indicó el exponente.

“Aquí no hay ni una víctima que no sea Kevin Fret, a quien no conocí, pero que no merecía morir en un crimen de odio”, afirmó.