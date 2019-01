Transexual a la que se le vincula con Ozuna cuenta su verdad

Las malas lenguas aseguran que el cantante hasta le pagó cirugías, pero Barbie Delgado lo niega todo

Barbie Delgado, la transexual boricua a la que se le vincula con el cantante de música urbana Ozuna desde hace algunos años, dijo en entrevista con el programa “Lo Sé Todo” que no conoce personalmente al artista y que no tiene nada que ver con él.

“Es totalmente falso, yo entré a los medios maquillando modelos…haciendo colaboraciones con personas del ambiente. Eso es totalmente falso”, sostuvo la transgénero.

Sobre las operaciones estéticas que supuestamente Ozuna le habría pagado, dijo: “también es falso. Yo soy una persona profesional, soy estilista. Llevo una relación de dos años, gracias a Dios, estable, con mi esposo”.

La estilista manifestó tener miedo de las implicaciones negativas que le pueda traer las especulaciones sobre su relación con Ozuna. “Yo siento sumamente afectada. Tengo un poco de temor de salir a la calle, ya que, como pueden saber, pues también se ha estado hablando…verdad, que lamento mucho, la pérdida de Kevin Fret, un colega más de la comunidad LGBT, y no me gustaría que la gente pensara o personas que estén malintencionadas puedan atentar hacia mi vida…”, argumentó.

Insisitió en que: “ no tengo que ver nada con Ozuna. No conozco a Ozuna. Solo conozco a Ozuna porque es un artista reconocido. No me ha pagado operaciones. Todo lo he tenido por mis propios meritos y esfuerzo. Asi que quiero dejar eso bien claro

El nombre de Delgado trascendió públicamente otra vez luego de que un video porno gay del exponente musical se popularizara esta semana en redes.

La grabación habria sido utilizada por el trapero gay asesinado Kevin Fret para extorsionar a Ozuna.

El intérprete es investigado por las autoridades en Puerto Rico en relación con la muerte del homosexual, aunque no ha sido identificado como sospechoso.

El abogado de Ozuna ha sido enfático en que su cliente no tiene nada que ver con el asesinado a balazos de Fret a principios de este mes y que su representado fue víctima del occiso.