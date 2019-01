Movida de ‘La Migra’ a centro médico en Nassau genera temor en inmigrantes

Tras anunciar la salida de ICE de la cárcel ubicada en East Meadow y ofrecerles un edificio propiedad del Nassau University Medical Center, temen que muchos no acudan al hospital

Temor y mucha preocupación reinan entre activistas, líderes comunitarios e inmigrantes del condado de Nassau, en Long Island, luego de que la ejecutiva de esa localidad, Laura Curran, considerada por muchos habitantes como una mujer sensible hacia los indocumentados, ofreciera a ‘La Migra’ un espacio en el Nassau University Medical Center. La noticia cayó como un balde de agua fría, luego de conocerse que los agentes de ICE serán removidos de la cárcel de East Meadow a finales de este mes, tras un fallo de la corte estatal contra pólizas de ese penal de Suffolk de retener a individuos bajo órdenes federales.

El anuncio tiene en el ojo del huracán a la política demócrata y ha generado voces de protesta entre quienes temen que ubicar a los agentes de ICE al lado de uno de los centros médicos más visitados por inmigrantes que viven en Long Island desencadene una ola de miedo que evitaría que los residentes de esa parte del estado busquen atención.

Defensores de los inmigrantes, quienes han criticado la criminalización con la que la Administración federal ha intentado señalar a las comunidades que residen en Long Island, bajo la excusa del accionar de la mara MS13 allí, a la que acusan de estar tras casi 50 homicidios desde 2010, la movida de la mandataria local no le hace bien a el clima hostil que los indocumentados ya han sentido.

La organización NYCLU del condado de Nassau rechazó el proceder de la líder de Nassau y le pidió que rectifique sus intenciones.

“Todas las personas debería poder acudir a la policía o al personal médico cuando necesiten ayuda, sin tener temor ellos mismos o por sus familias, por lo que mover a ICE al centro médico y dar marcha atrás en el compromiso de seguridad para todos los miembros de nuestra comunidad, es la decisión equivocada”, aseguró Susan Gottehrer, directora de ese grupo en esa zona de Long Island, quien destacó la urgencia de marcar diferencias con la política contra los inmigrantes promovida por la Administración Trump.

“Los líderes del condado deben trazar líneas claras entre, a quienes protegen y sirven en nuestra comunidad, y la cruel agenda antiinmigrante de Washington”, enfatizó Gottehrer.

Elise Damas, de la organización CARECEN de Long Island, calificó la decisión de la Ejecutiva de Nassau como “absolutamente horrenda”, y advirtió que está contribuyendo a generar pánico.

“No es responsabilidad de la Ejecutiva del condado encontrarle lugar a ICE y darles puesto en el centro médico al cual van muchos inmigrantes, es un detonante de preocupación y de mucho miedo a la hora de acceder a servicios”, aseguró la activista, al tiempo que dijo que está mostrando que está cediendo ante la Administración federal.

“Ella se ha dejado influenciar por la voz de Trump y de políticos del condado de Nassau que están en desacuerdo con la decisión de sacar a ICE de la cárcel donde está operando ahora y aunque es una mujer que se ha mostrado totalmente simpatizante de los inmigrantes ahora sale con esto, lo que sumamente desilusionante”.

La activista destacó que las organizaciones defensoras de inmigrantes de Nassau se sumarán para ejercer presión con manifestaciones, como la que ocurrió el jueves pasado, a fin de que la mandataria “recapacite”.

“Tengo la fe y la esperanza de que Laura Curren reconocerá el error de tomar la decisión de ubicar a ICE en el hospital y que en vez de dejarse influenciar por los políticos de Washington piense en el beneficio de los inmigrantes”, dijo la defensora.

María Hernández, quien vive en el condado de Nassau hace más de 10 años desde que emigró de El Salvador, se mostró temerosa por el plan de poner a ‘La Migra’ en el centro médico y dijo que esa decisión pondría en riesgo la vida de uno de sus hijos que recibe tratamiento.

“Al saber que esa gente va a estar ahí al lado no voy a querer aparecerme por allá con mis hijos para que nos agarren y nos deporten. Tendría que buscar otros médicos y mi niño correría riesgo”, dijo la preocupada madre, quien rechazó el plan de la Ejecutiva. ‘Lo que queremos es que ‘La Migra’ se vaya de por aquí y ahora resulta que nos la van a poner al ladito… eso sí que espanta más”.

A pesar de las críticas, la Ejecutiva del condado defendió su decisión de darle espacio a ICE en el edificio A, propiedad del centro médico en mención y aclaró que las autoridades de Nassau seguirán luchando contra la delincuencia y no contra los inmigrantes.

“Acabamos de alcanzar un índice de criminalidad bajo en el condado de Nassau, gracias a un esfuerzo policial de la comunidad, que ha dado prioridad a las relaciones sólidas y se ha ganado la confianza con las comunidades afectadas por el crimen (…) Nuestra policía se centra en los delitos cometidos y en la seguridad de nuestros residentes, no en el estado de inmigración”, dijo la mandataria, advirtiendo que pese a ello darán la mano a ‘La Migra’ para combatir crímenes serios. “El Condado de Nassau continuará cumpliendo con la ley, independientemente de la política, y continuará trabajando con todos nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluido el ICE, para combatir la violencia de pandillas y otros delitos”.

Solicitamos un comentario a la Oficina de ICE para conocer su postura sobre el ofrecimiento de tener un lugar en el Nassau University Medical Center, pero una fuentes de prensa de ese organismo aseguró que debido al cierre del Gobierno federal, que ya supera un mes, no están ejerciendo sus labores.

“Todos los oficiales de asuntos públicos de ICE están fuera de la oficina por la duración del cierre del gobierno. No podemos responder a las preguntas de los medios de comunicación durante este período, porque la ley nos prohíbe trabajar”, dijo la fuente de ICE.