Empieza la temporada de las cuentas fiscales

La nueva ley tributaria trae algunos cambios importantes a los contribuyentes

El día 28 de enero empezó oficialmente la temporada de liquidación de impuestos anuales que como tradicionalmente ocurre acabará el 15 de abril para la mayoría de los contribuyentes. Si tiene una nómina o una cuenta en un banco ya habrá empezado a recibir la información referida a las cuentas que hay que hacer con respecto a 2018.

Con la nueva ley tributaria (Tax Cuts and Jobs Act), que entró en vigor en 2018, hay cambios con respecto al año anterior. Para empezar, el IRS ha rediseñado su formulario 1040 y consolidado en este los otros formularios (1040A y 1040EZ) pero no es el único cambio y muchas personas aún no tienen claro como les afecta según un estudio de Nerdwallet.

La nueva ley cambia, para empezar, los tramos tributarios. Son siete y el tipo máximo es del 37% y no el 39.6% anterior a la nueva ley.

La mayor parte de las exenciones personales y de dependientes que se podía reclamar no existen ya. A cambio, lo que si hay es un aumento de la deducción estandarizada que se duplica con respecto al año anterior llega hasta los $12,000 en contribuyentes individuales y $24,000 en el caso de quienes presentan sus cuentas conjuntamente cuando están casados.

El llamado child credit, o crédito fiscal por cada hijo menor de 17 años, también sube hasta $2,000, el doble que antes.

El crédito por cuidado de hijos menores de 13 años y dependientes se mantiene en $1,050 por niño con un límite de $2,100 por dos hijos.

Las deducciones detalladas, uno de los aspectos más contenciosos de la nueva ley, están limitadas o han desaparecido. No se pueden deducir ya los costos de la preparación de impuestos, por ejemplo, si se opta por un preparador privado.

En el caso de las deducciones por pagos de impuestos locales y estatales se establece un límite de $10,000 lo cual perjudica a los contribuyentes de estados con alta presión fiscal ya que las obligaciones tributarias que no son federales pueden ser muy elevadas en estados como Nueva York, Nueva Jersey y California, entre otros.

En el caso de hipotecas y préstamos relacionados con la propiedad (HELOC) se rebaja la deducción de los intereses de todos los préstamos residenciales por debajo de $750,000 y no el millón hipotecario anterior. En el caso de la que se abra una línea de crédito avalada con una casa la deducción a los intereses solo se puede aplicar si el dinero se ha destinado a construir o mejorar la vivienda no por gastos personales.

Ayuda

Lo que no ha cambiado es la ayuda que es posible que este año sea más necesaria, dados los cambios.

Las personas con bajos y moderados recursos (menos de $55,000 anuales), con incapacidades o problemas para entender inglés pueden obtener ayuda gratis para completar sus impuestos de forma gratuita. Quienes opten por esta ayuda pueden acudir a lugares de ayuda habilitados en unas 12,000 centros comunitarios. Credit Unions, bancos de comidas y otras organizaciones tendrán a su disposición esta ayuda si la precisa.

Para localizar el lugar donde los voluntarios certificados le ayuden, Volunteer Income Tax Assistance (VITA) puede usar el localizador que se encuentra en la web del IRS, la app IRS2Go o llamar al 1800 906 9887. Otra ayuda, el Tax Counseling for the Elderly –TCE o programa de ayuda para ancianos– está a su disposición operados por AARP y puede localizarlos llamando al 1888 227 7669.

Renovación del ITIN

Un ITIN o Número de Identificación del Contribuyente, lo usa quienes tengan obligación de presentar impuestos o pagar conforme a la legislación tributaria pero no pueden tener un número de Seguro Social. Muchos ITIN expiraron el 31 de diciembre de 2018.

Esto incluye cualquier ITIN que no se use en una declaración de impuestos al menos una vez en los últimos tres años. Además, cualquier ITIN con dígitos medios de 73, 74, 75,76, 77, 81 y 82 (Ejemplo: 9NN-73-NNNN) están caducados.

Los ITINs que tienen dígitos medios (70, 71, 72 u 80) expiraron el 31 de diciembre de 2017, pero aún pueden renovarse para evitar retrasos en los reembolsos y la posible pérdida de elegibilidad para algunos beneficios tributarios. Renovarlo puede tomar 11 semanas.