Las redes estallan en luto por muerte de bachatero dominicano Yoskar Sarante

View this post on Instagram

Yoskar… Mi amigo. “MI COMPADRE”. Cuanto dolor siento al saber de esta triste noticia 😞. Una perdida irreparable, de un ser humano sin precedentes y de un artista, entregado y resignado a jugarlo todo por su convicción de “ BACHATERO”. Nuestro género perdió uno de sus pilares primordiales, yo en lo personal perdí un amigo leál y respetado😔. DIOS guarde tu alma, entrañable amigo. Tu país 🇩🇴, está de luto y la BACHATA pierde uno de sus máximos exponentes, “ UN GENERAL DE 5 ESTRELLAS. “BRINDEMOS POR ELLAS” 🥂🎶🎶, HASTA LA ETERNIDAD MI COMPADRE. Anthony Santos.. 🙏🏽 @yoskarsarante