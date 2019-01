Lluvia de muebles en Nueva York: sofá aterriza en un árbol

El Departamento de Parques de la ciudad planea retirarlo hoy

Nueva York nunca agota su repertorio de hechos insólitos. Esta vez, por razones desconocidas un sofá de mimbre quedó atascado dentro de un árbol a 30 pies de altura frente a un edificio en el Upper West Side, en Amsterdam Avenue y West 95th St.

Según New York Post, los vecinos no saben cómo semejante mueble llegó allí y además cómo el peso no ha cedido a las ramas del árbol.

El extraño mobiliario fue visto por primera vez hace una semana, según los residentes. El temor es que si se cae pueda aterrizar sobre un peatón, una mascota o un vehículo.

Un equipo forestal de la ciudad planea retirar el mueble del árbol hoy martes, dijo Crystal Howard, portavoz del Departamento de Parques de la ciudad.

Algunos vecinos piensan que quizá el sofá cayó desde un balcón, debido a los fuertes vientos de los últimos días, pero nadie se ha identificado como dueño.

El portal West Side Rag ha solicitado que quien tenga alguna explicación la comparta a través de su página.

Richard Katz, de 71 años, quien vive a un par de cuadras de distancia, se preguntó: “¿Cómo llegó allí?” Se encogió de hombros y dijo: “Sólo en Nueva York”.