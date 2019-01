Los latinos apoyan la ayuda médica para morir

Durante 15 años, fui proveedor y administrador en un hospital de atención a largo plazo, donde con frecuencia los pacientes pasaban años sufriendo enfermedades crónicas, muchas de ellos de parálisis o con ayuda de respiradores, algunas en etapa final de vida sin posibilidad de recuperación.

Sus muertes lentas y agonizantes fueron uno de los aspectos más difíciles de mi llamado para atender a los enfermos.

Desafortunadamente, muchos neoyorquinos con enfermedades terminales, incluyendo a mis hermanos y hermanas latinos, sufren innecesariamente porque no tienen acceso a la gama completa de opciones sobre el cuidado de fin de vida, incluyendo la ayuda médica para morir, cuando ninguna otra opción brinda alivio a un sufrimiento insoportable.

Este año, latino

La necesidad de leyes de asistencia médica para morir fue evidente en la terrible muerte de Miguel Carrasquillo, un ex neoyorquino de 35 años que se estaba muriendo de cáncer cerebral. Antes de su muerte en junio de 2016, el ex chef grabó videos bilingües en español e inglés para instar a los latinos a apoyar la legislación de ayuda médica para morir. Trágicamente, mi hermano boricua murió sin esta opción para terminar con su dolor agonizante porque no estaba autorizada en nuestro natal Puerto Rico, donde se mudó al final de su vida, para que su madre pudiera cuidar de él.

El apoyo a la ayuda médica para morir entre los latinos ha aumentado mucho desde la muerte de Miguel, gracias a la defensa de Dan Díaz, esposo de la fallecida Brittany Maynard, del actor de Hollywood Mauricio Ochmann y del creciente apoyo de las organizaciones latinas a nivel nacional. Estas organizaciones incluyen el Consejo Nacional Hispano Para el Adulto Mayor, la Comisión Latina sobre el SIDA, Red Hispana de Salud y Latinos for Healthcare Equity.

Hoy en día, el 69 por ciento de los latinos en todo el país apoyan esta opción compasiva de fin de vida.

Todas las personas que viven en los Estados Unidos, incluidos los 3.7 millones de hispanos que viven en el estado de Nueva York, deben tener igual acceso a todos los servicios de atención médica, incluyendo la gama completa de opciones de atención al final de la vida.

Los mitos

Como médico, es importante para mí aclarar la diferencia entre la ayuda médica para morir y quienes terminan sus vidas prematuramente. Aquellos que se quitan la vida prematuramente pueden estar gravemente deprimidos. Tienen la opción de vivir, pero no quieren vivir.

La ayuda médica para morir es una opción de cuidado al final de la vida para personas con enfermedades terminales que quieren vivir, pero que se están muriendo antes de lo que desearían. No están decidiendo entre la vida y la muerte. Su resultado final está predeterminado. Ellos morirán. A menudo con mucho dolor y angustia. Sus dos únicas opciones son una muerte prolongada y dolorosa o una muerte pacífica.

“No hacer daño”

Cuando me convertí en médico, tomé el Juramento Hipocrático de: “No hacer daño”. Dar tratamientos dolorosos y agresivos a los pacientes que sufren de una enfermedad terminal, sin posibilidad de curarlos, causa daño.

Impedir a los médicos recetar a los pacientes que están muriendo un medicamento que puedan tomar para terminar pacíficamente con el sufrimiento intolerable causa sufrimiento y daño innecesarios. Hipócrates, quien a menudo es llamado el padre de la medicina occidental, en la antigua Grecia enseñaba a sus estudiantes: “Curar a veces … consolar siempre”.

Pienso que consolar a un paciente moribundo y aliviar su sufrimiento cuando no hay cura posible es la mejor forma de sanación.

Para mí este tema es muy personal. Mi madre falleció en diciembre en mi amado Puerto Rico. Tuvo un derrame cerebral hace tres años, y el 23 de diciembre fue hospitalizada por pancreatitis y otras complicaciones. Afortunadamente, mi madre falleció rápidamente y con poco dolor.

Por mi compañero “boricua”, Miguel y mis otros hermanos y hermanas latinos moribundos, apoyo totalmente la medida Medical Aid in Dying Act o Ayuda Médica para Morir en Nueva York.

Y como dice la legendaria activista de derechos civiles Dolores Huerta: Si Se Puede.

-El Dr. Jaime Torres es podiatra y presidente de Latinos for Healthcare Equity de Nueva York.