Pensar positivamente cambiará su vida

El diálogo interno es una fuerza poderosa. ¿Cuáles son las palabras que te dices a ti mismo acerca de quién eres, la gente en tu vida, o el mundo en general?

Hace muchos años, cuando era recién casada, recuerdo que mientras lavaba los platos me encontré pensando en todas las cosas que mi esposo había hecho ese día para enojarme. No me dijo adiós antes de salir a trabajar, dejó el asiento del inodoro levantado, nunca me compra flores, ni se daba cuenta de todas las cosas que yo hacía para él, como estos mismos platos que lavaba, ciertamente no se lavaban por sí mismos. Asi corrían mis pensamientos en un patrón negativo hacia mi marido. Cuando terminé de lavar los platos no había nada que mi esposo podía hacer bien.

Mi diálogo interno me convenció que estaba mejor sin él. ¿Qué loco es eso? Especialmente cuando hemos estado casados ya 39 años.

Sólo señala el poder de nuestros pensamientos y cómo pueden afectar nuestras decisiones y comportamiento. 2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que significa para mí es que tenemos que estar alerta de nuestros pensamientos y tomarlos cautivos cuando nos hacen daño.

La próxima vez que me encontré con pensamientos negativos sobre mi marido, hice un pausa y me puse a pensar en por qué lo había elegido como mi esposo. Solo una razón. Cambié mis pensamientos negativos a pensamientos positivos. Pronto tuve un millón de pensamientos positivos sobre la suerte que tengo de estar casada con tan gran hombre. Me siento bendecida.

Así que, comience a ser consciente de sus pensamientos, ¿son negativos o positivos? ¿Ellos hacen su vida feliz o miserable? Determine llenar sus pensamientos solo con positividad. El viejo refrán dice, ‘había dos prisoneros mirando fuera de su ventanilla: uno vio lodo, el otro vio estrellas’.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

