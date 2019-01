Condena a Major World por prácticas de venta engañosas

El concesionario de segunda mano debe abonar tres millones de dólares al DCA

El concesionario de carros de segunda mano de Queens, Major World ha sido condenado por la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativos (OATH en sus siglas en inglés) a pagar más de tres millones de dólares al Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA).

La sentencia llega tras una demanda del DCA en la que acusaba a este concesionario de usar prácticas engañosas e ilegales para beneficiarse a expensas de consumidores de bajos ingresos e inmigrantes. Major World tiene el recurso legal de la apelación a una sentencia que además de encontrar miles de violaciones de las leyes y regulaciones advierte de que la continuación de estas prácticas pueden resultar en la revocación de la licencia de ventas.

DCA cerró un acuerdo con Major World en 2018 por el cual el concesionario se vió obligado a pagar casi $142,000 en concepto de restitución a 40 consumidores directamente y $68,000 más para cubrir los préstamos que se habían tomado por algunos de ellos en relación a una compra en este concesionario. Ambas cantidades incluían fondos adocionales para hacer frente a los pagos por impuestos debidos al recibir las restituciones de capital.

La empresa, finalmente, acordó pagar a los consumidores que tuvieron que hacer frente a averías en sus autos y pagaron por ellas con su propio dinero.

Cuando el departamento de Consumidores anunció su demanda contra Major World, en abril de 2017, algunos clientes contaron públicamente cómo los acuerdos de compra que se firmaban no recogían los mísmos términos que los verbales, la falta de claridad en los precios y los engaños que se usaban para permitir que personas que no podían acceder a la financiación para comprar un auto la consiguieran. Entre otros problemas no se proveía documentos en español a ciertos consumidores y se les llevaba a engaño por sus derechos legales además de la calidad del carro que compraban.

“Nos satisface que el juez haya reconocido la flagrante conducta de Major World y ordene que paguen una multa millonaria”, dijo el viernes a través de un comunicado Lorelei Salas, comisionada del DCA.

Salas explicó que piensa que las acciones de este concesionario habrían merecido la revocación de la licencia de ventas “o al menos la suspensión”. La comisionada afirmó que seguirán vigilando las prácticas de major Wolrd y pidió a los consumidores que crean que han sido perjudicados por estas a interponer una queja.