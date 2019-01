Fibrosis pulmonar, la enfermedad que mató al bachatero dominicano Yoskar Sarante

View this post on Instagram

quiero compartir con mi público mi gente que me encuentro en Usa con mi esposa donde me van a realizar una pequeña cirugía en la nariz donde tengo los conducto tapado y no me permite respirar bien ni dormir por la incomodidad que si siente estoy a punto de entrar al quirófano pido a Dios que todo salga bien y a ustedes todas sus oraciones ¿ no tiene nada que ver con mi garganta esta nítida para seguir cantando todas mis canciones a todo mi público dios les Bendiga y muchas gracias