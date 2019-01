Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de los conciertos del pianista Arturo O’Farrill o el bachatero Elvis Martínez, o asiste a una función de ‘Freestyle Love Supreme’ con Lin-Manuel Miranda

Jueves 31

Lin-Manuel Miranda en ‘Freestyle Love Supreme’

Acompaña a seis talentos quienes fundirán rap, música, humor e improvisaciones teatrales en ‘Freestyle Love Supreme’. Este show contará con participación especial de Lin-Manuel Miranda, quien además comparte créditos en la producción junto a Thomas Kail, Jenny y Jon Steingart, y Jill Furman. ‘Freestyle Love Supreme’ se presentará hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que también habrá una función benéfica a beneficio de Ars Nova. En el Greenwich House Theater, 27 Barrow Street. Información: http://www.freestylelovesupreme.com

Un show inspirado en boleros

El cantante, bailarín y actor venezolano Migguel Anggelo estrenará ‘LatinXoxo: An Unrequited Serenata’, su más reciente espectáculo. En este montaje el multifacético artista toma inspiración de los boleros para presentar una propuesta romántica mezclada con otros ritmos latinoamericanos. Información: http://www.publictheater.org

Viernes 1

Concierto: Salsa con Arturo Ortiz

Disfruta de una noche de salsa junto al pianista Arturo Ortiz, quien estará acompañado de su banda. El artista, que nació en Puerto Rico, comenzó a tocar el piano desde los cuatro años y con tan solo 17 años debutó de manera profesional. El músico ha colaborado con artistas como Marc Anthony y Rubén Blades. A partir de las 11:30 p.m., en González y González. Información: http://www.gygnyc.com

Concierto: Elvis Martínez

Comparte una noche de bachata en Sabor Latino con el cantante Elvis Martínez, ‘El Jefe’. El bachatero interpretará sus más grandes éxitos, entre los que figuran las canciones ‘Maestra’, ‘Dime’, ‘Bella sin alma’, ‘Que fue lo que me diste a beber’ y ‘Dile que te amo’. En el 95-35 40th Rd., Elmhurst. Queens, desde las 9 p.m. Información: (718) 457-3966

Concierto: María Raquel

En Guadalupe Inn te espera la cantante colombiana María Raquel, quien ofrecerá un concierto a ritmo de salsa, son cubano, cumbia y bolero. La presentación de María Raquel se extenderá desde las 8 hasta las 11 p.m. y estará maridada con platos de la mano del chef Iván García. Guadalupe Inn queda en el 1 Knickerbocker Avenue at Johnson Street, Brooklyn. Información: http://www.guadalupeinnbk.com

Festival de Invierno

Asiste al ‘Winter Festival’, una fiesta invernal en la que podrás disfrutar de bebidas, comidas, karaoke y música en vivo. Esta cita, que anteriormente se llamaba Winter Carnival, y en la que es posible patinar sobre hielo y realizar esculturas de hielo, tendrá como escenario el Bryant Park. Una gran mayoría de las actividades del programa son gratuitas.

Sábado 2

Festival de cervezas en Nueva Jersey

Prepárate para saborear muestras de 150 tipos de cervezas provenientes de 70 cervecerías en Great Beer Expo. Esta también es una oportunidad para asistir a seminarios relacionados con el mundo de esta bebida y conocer a expertos en el área. En Meadowlands Exposition Center en Secaucus, Nueva Jersey. Información: http://www.greatbeerexpo.com

Afro danza en el Museo del Barrio

Como parte de la agenda del Coquí Club del Museo del Barrio, puedes participar de un programa que celebrará la herencia afrocaribeña con música y danza. Este festejo estará encabezado por la percusionista Yuriana Sobrino e incluirá un taller de artesanías, en donde los participantes podrán crear sus propios instrumentos musicales. Desde las 9:30 a.m. Gratis. Información: http://www.elmuseo.org

Sol ‘La argentina’ y Nueva York Flamenco City

Rompe la rutina con una noche de flamenco en el condado de Queens, junto a Glenda Sol Koeraus, mejor conocida como Sol ‘La argentina’. La artista estará acompañada por el guitarrista Adrián Alvarado y el cantante Alfonso Cid. Desde las 9:30 p.m., en Terraza 7. 40-19 Gleane St. Elmhurst. Información: http://www.terraza7.com

El Año Chino en Columbus Circle

Recarga energía en una fiesta que celebrará el Año Nuevo Chino, que además marca el comienzo de un ciclo en el horóscopo de la referida nación asiática. La fiesta incluye bailes tradicionales y talleres de manualidades. El evento es una colaboración entre The Shops at Columbus Circle y el New York Chinese Cultural Center. Gratis. Información: http://www.theshopsatcolumbuscircle.com

Domingo 3

Show de tango en el East Village

Ir a un show de tango siempre será una buena idea, anímate y sal a bailar este emblemático ritmo argentino en El destino milonga, en Solas Bar, de la mano de Amanda Archuleta and Tine Herreman. Estos expertos te esperan en el 232 East, 9th Street, en el East Village. El show comienza a las 6 p.m., y se prolongará hasta las 11pm. Precio de admisión: $12

Jazz afrocubano con Arturo O’Farrill

El galardonado pianista y compositor Arturo O’Farrill ofrecerá un concierto cargado de ritmos afro latinos junto a su grupo The Arturo O’Farrill Octet. O’Farrill, hijo del compositor cubano Chico O’Farrill, estará en Birdland Jazz Club & Birdland Theater, en Hell’s Kitchen, Manhattan de 9 a 11 p.m. En 315 West 44th Street. Información: http://www.birdlandjazz.com