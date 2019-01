¿Hasta cuándo va a jugar Tom Brady?, ¿coach? Él mismo responde

El quarterback de los Patriots contestó las preguntas de los periodistas en la última rueda de prensa antes del Super Bowl LIII

ATLANTA – A sus 41 años, 19 temporadas en la NFL y a tres días de jugar su noveno Super Bowl, Tom Brady no se ve cómo entrenador en el futuro, pero tampoco lo descarta.

“¿Entrenar? Nunca se sabe, pero no me veo”, contestó el quarterback de los New England Patriots a una pregunta de un periodista. “Nunca digas nunca jamás, pero lo veo lejos. Aún me queda un tiempo por jugar en este liga”.

Con esa segunda parte de la respuesta Brady deja claro que no espera que el del domingo sea su último partido de football. De hecho, en los últimos días se viene rumoreando que el dueño de los Patriots, con los que ha jugado toda su carrera, está ofreciéndole la renovación de su contrato. En alguna ocasión, Brady ha apuntado que le gustaría jugar hasta los 45 años si es posible.

En la misma conferencia de prensa -en la que incluso le cantaron-, Brady reflexionó sobre su larga y exitosa carrera en la NFL.

“Es difícil de creer que es la 9ª vez que hago esto. No siempre ha sido así. Amo este deporte y estoy feliz de haber tenido la oportunidad de jugar estos partidos”, comentó el californiano, que jugó su primer Super Bowl el 3 de febrero de 2002. En aquella ocasión los Patriots ganaron al mismo equipo que enfrentarán el domingo, los Rams, que por entonces estaban en San Louis, para hacerse con la Super Bowl XXXVI de la temporada 2001. Brady fue nombrado MVP -mejor jugador- del partido.

“Creo que soy mejor ahora que en 2001”, apuntó riendo. “Lleva muchos años de trabajo llegar al nivel al que estoy ahora. Y para estar en posición de ganar depende de cómo se desarrolla el equipo. Nuestro equipo actual está muy balanceado”.

Alabó a sus compañeros y a Belichick

“Una temporada de football es larga. Es como subir una montaña o correr una maratón. Hay momentos buenos y malos. Es duro”, comentó Brady. “La razón por la que hemos llegado a 9 Super Bowls es que juego con unos tipos que están dispuestos a dar todo por todo el otro”.

Respecto a sus compañeros, tuvo palabras para su línea defensiva, clave en estos playoffs: “Podría hablar toda la tarde de ellos. Son un gran grupo. Trabajan tan bien juntos. Y tienen el mejor coach ofensivo de la historia de la liga…. El juego de pase empieza con ellos, el juego de carrera empieza con ellos… Ahora nos enfrentamos a la mejor defensa de la liga. Es un gran reto”.

Brady también alabó la labor de su entrenador, Bill Belichick, coach de los Patriots desde el año 2000.

“Ser parte con él de tantas grandes victorias es increíble”, respondió Brady preguntado por sus mejores recuerdos junto a Belichick. “Él nos ha puesto en la posición de jugar tantos partidos importantes. Nos vemos al menos dos veces a la semana durante 19 años. Siempre ha sido un gran mentor para mí. Su influencia ha sido una gran ventaja como jugador joven y también después con los años. Ha sido divertido”.

Brady, sonriente y calmado durante la multitudinaria rueda de prensa, terminó hablando del plan de juego para el domingo: “Siempre preparas un plan de juego y esperas que se cumpla. Pero en cuanto arranca la primera jugada empiezas a hacer ajustes. Una vez que empiezas, tienes que decidir las jugadas que crees son las mejores para ganar”.

“En este juego tienes los dos mejores equipos y sólo uno gana. No hay un guion de Hollywood escrito”, finalizó.