Le canta ‘We are the Champions’ a Tom Brady y lo echan de la sala

Un espontáneo con credencial de prensa del Super Bowl se arrancó a cantar al quarterback de los Patriots con un ukelele

ATLANTA – Fue el momento curioso del día alrededor del Super Bowl LIII que ya inunda la ciudad de Atlanta. Durante la rueda de prensa de Tom Brady en el hotel Hyatt Regency ante más de 200 periodistas, un hombre -que portaba también una credencial de prensa- se saltó el turno de preguntas y comenzó a cantar con un ukelele el “We Are The Champions” de Queen al quarterback de los New England Patriots.

So…in other news…here is a man with a ukulele serenading Tom Brady pic.twitter.com/Z17P4BrYnn — Sports Illustrated (@SInow) January 31, 2019

Sorprendido pero tan calmado como cuando está sobre la cancha, Brady agradeció al principio y al final la canción al espontáneo: “Wonderful, thank you”. Pero la comprensión de la estrella que jugará el domingo su noveno Super Bowl no tuvo réplica entre el personal de la organización.

Inmediatamente después de terminar su canción, un empleado de la NFL escoltó al “cantante” fuera de la sala.

Este diario le preguntó a ese empleado si al individuo se le había retirado definitivamente la credencial. “No depende de mí, pero creo que sí”, dijo. “Sé que no está aquí ahora”.

“Incumplió dos reglas: interrumpió sin levantar la mano para pedir turno y, cuando se le pidió que dejara de cantar, continuó haciéndolo. Eso no se puede hacer”, explicó.