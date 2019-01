Santa Rosa prepara un banquete para los enamorados

El salsero ofrecerá el primer concierto de su gira ‘El amor de los amores’, este viernes, en el New Jersey Performing Arts Center de Newark

Nueva York disfrutará de un banquete musical creado por el salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa. El artista adelanta que la lista de ingredientes de su fórmula incluye sus más grandes éxitos, material inédito y una buena dosis de boleros.

Santa Rosa, conocido por temas como ‘Conciencia’, ‘Que alguien me diga’, ‘Yo no te pido’ y ‘Perdóname’, asegura que todo está listo para este viernes, cuando ofrecerá el primer concierto de su gira ‘El amor de los amores’, en el New Jersey Performing Arts Center de Newark.

“Estoy muy entusiasmado con esta presentación. El concierto tendrá como base temas clásicos, los más conocidos de mi repertorio. Quiero complacer al público y por eso también he rebuscado y desempolvado muchos temas que se esperan y les agradará escuchar. Por supuesto, he incluido boleros, que no podían faltar en el mes de los enamorados”, comenta.

Santa Rosa, a quien se le conoce como ‘El caballero de la salsa’, interpretará de igual manera temas de ‘En buena compañía’, su más reciente disco, en el que hace mancuerna con Víctor García y la Sonora Sanjuanera. Explica que le llena de satisfacción esta propuesta musical, en la que todavía está trabajando, y afirma que el disco trae un nuevo reto a su carrera.

“Al margen de la gran labor en términos de composición y música del disco, ‘En buena compañía’ representa un desafío. Esta producción sale de manera independiente y es algo a lo que me enfrento por primera vez. La música ahora está marcada por el mundo digital que es un lenguaje muy diferente al que estábamos acostumbrados, pero desde ya hemos visto con alegría el respaldo del público”, agrega.

Nueva York y el recuerdo de la primera visita

Para el artista, que comenzó su carrera sobre los escenarios cuando apenas era un niño y que cumplió cuatro décadas de trayectoria musical, la ciudad de Nueva York alberga un encanto especial. Y es que la Gran Manzana encierra recuerdos del comienzo de su carrera y de su adolescencia.

“Hacer una parada en Nueva York es siempre muy inspirador. Hice mi primer viaje a la edad de 15 años, fui a trabajar y estaba feliz. Se hacían unas giras muy intensas, había muchos clubes y el ambiente era muy diferente, era una época maravillosa. Hay una gran producción musical en la ciudad. Ahora está más segmentado el terreno musical. Siento nostalgia cuando voy, porque me recuerda la gloria que esa ciudad representaba para la salsa y por la etapa profesional que vivia cuando fui en esa ocasión”, subraya.

Santa Rosa también aprovecha para rescatar de la memoria a sus ídolos. Los artistas que despertaron su pasión por la música y los que le ayudaron a crear el singular estilo que le caracteriza.

“Muchos artistas, me sirvieron de norte a seguir, la lista es inmensa, pero encabezan la lista de mis ídolos Ismael Rivera, Celia Cruz, Andy Montañez, Pellín Rodríguez, Cheo Feliciano y Tito Rodríguez. El Gran Combo de Puerto Rico siempre tendrá un lugar privilegiado porque con su música me ayudaron a abrir las puertas a muchos sueños”, comenta.

Gilberto Santa Rosa, quien antes de debutar como solista, colaboró con agrupaciones como Puerto Rico All Stars y las orquestas de Tommy Olivencia y Willie Rosario, aprovecha además para compartir una enseñanza con el talento emergente.

“Puedo asegurar que no importa el género musical en el que un artista se enfoque o el tipo de artista que sea, la disciplina y el respeto al público son vitales para permanecer en este terreno”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto de Gilberto Santa Rosa

Cuándo: Viernes 1 de febrero a las 8 p.m.

Dónde: New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ

Información: http://www.njpac.org