Estrellas de la NFL inspiran a jóvenes durante el Super Bowl en Atlanta

Los 32 jugadores nominados al premio Walter Payton NFL Man of the Year compartieron y ayudaron a más de 200 niños y niñas de la comunidad

ATLANTA – El Super Bowl es más que un partido de football. Durante toda la semana tienen lugar eventos en la ciudad de acogida relacionados con el deporte, pero también con el entretenimiento y con la labor social.

Uno de los momentos más queridos por quienes trabajan en la liga es la actividad comunitaria que los 32 jugadores –uno de cada franquicia– nominados al premio Walter Payton NFL Man of the Year realizan con niños y niñas en una escuela o centro para jóvenes de la zona.

Durante más de dos horas y junto al comisionado Roger Goodell, las estrellas de la NFL ayudaron en el arreglo del jardín de un club Boys & Girls de Metro Atlanta, jugaron con jóvenes de primaria y secundaria al football y básquetbol, realizaron actividades plásticas y, sobre todo, compartieron sus experiencias, bailaron, se hicieron fotos y la pasaron muy bien con más de 200 jóvenes de la ciudad de Atlanta.

“Mi padre decía que lo hacía fuera del campo era más importante que lo que hacía en el campo”, dijo Brittney Payton, hija de Walter Payton, histórico running back de los Bears de Chicago que da nombre al premio anual de la NFL al jugador más comprometido con la comunidad, uno de los honores más importantes que otorga la liga.

“Conocí muy bien a Walter Payton y sé lo que hizo por la liga y por la comunidad”, dijo Roger Goodell frente a los jóvenes y a la familia del fallecido Payton. “Es un honor para la NFL mantener la tradición de este premio y su memoria”.

“Estos tipos resaltan en sus comunidades, son modelos a seguir”, añadió Goodell refiriéndose a los 32 jugadores nominados este año al Man of the Year, cuya ganador se hará público la noche del sábado durante la gala NFL Honors.

El premio está patrocinado por la compañía de seguros Nationwide.

“Elijan lo que elijan para su futuro, asegúrense que hacen el bien”, les pidió Terrance Williams, presidente de Marketing de Nationwide.

Lorenzo Alexander, linebacker de los Buffalo Bills, habló en nombre de los nominados a los jóvenes: “No necesitas ser un jugador de la NFL o ser una celebridad para hacer la diferencia”.

A continuación uno de los alumnos recibió una beca de la NFL que pagará sus estudios hasta que termine la universidad. Además de dos tickets para el Super Bowl del domingo.

Después del acto de presentación, los deportistas pasaron casi dos horas en pequeños grupos con los chicos realizando diferentes actividades y respondiendo a sus preguntas.

“Manténganse lejos de aquéllos que no tengan sus sueños, que no tengan sus mismos anhelos”, les recomendó Mark Ingram, running back de los New Orleans Saints, uno de los jugadores que más bailó, bromeó y se hizo fotos con los chicos.

“Mis padres no me dejaban jugar sino traía a casa una media de 3.0 en mis materias”, les contó. “Un día llegué a casa con un par de C’s y no me dejaron jugar un partido de básquet con mi equipo”.

“Hagan lo que hagan, traten de educarse”, terminó.