Revisó el celular de su novio, descubrió el video de una violación y la víctima era ella

La chica reconoció a su pareja y a un amigo de este, llevando a cabo dicho acto, por sus tatuajes

Tremendo descubrimiento el que hizo una mujer de 24 años cuando un día se le ocurrió revisar el teléfono celular de su pareja y encontró algo aterrador y que jamás pensó que la persona que decía amarla podría haberle hecho esto.

Todo ocurrió el año pasado. La chica, originaria del condado de Victoria, en Melbourne, Australia, se fue a quedar a dormir a casa de su novio, Frankston. Entonces, aprovechó unos minutos en los que no estaba él para tomar su celular y revisarlo. Fue entonces cuando descubrió que tenía guardado un video que la dejó perturbada.

La grabación era de una violación cometida por su novio y uno de sus amigos, pero la víctima era ella. Se vio tendida sobre una cama, y cómo fue violentada por ambos hombres a quienes reconoció por sus manos y sus tatuajes. Lo que sí es que no recordaba nada de ese día.

Aterrada, se reenvió el video y llamó a sus familiares para que fueran a recogerla de inmediato.

Un poco más tranquila recordó que semanas atrás, los tres habían acudido a una fiesta en donde habían consumido GHB, una droga popularmente conocida com “éxtasis líquido”. Tenía vagos recuerdos de lo que había ocurrido aquella noche, en donde se molestó con Frankston porque creía que su amigo la había visto desnuda, por así había amanecido.

Hoy, un año después, la chica llevó su caso ante la justicia y ha trascendido el discurso que dio al juez, el cual ha conmovido a la sociedad de aquel país.

“Me siento con el corazón roto después de perder a mi pareja, solo y sin poder vivir la vida lo mejor que puedo. Siempre he sido una mujer muy segura, vibrante y trabajadora, apasionada por los viajes”. Me han quitado mi cuerpo y en realidad así es como me siento. Odio ser una víctima. “Por mucho que trato de no ser, sé que eso es lo que soy para todos los ojos y siento que esa es mi identidad ahora”, expresó la joven.

El juez consideró que el novio había traicionado la confianza de su pareja y por ende, era culpable del delito de violación. Así que el chico fue encontrado culpable de 3 cargos de violación y en 2 de ellos, bajo los efectos de las drogas, por lo que fue sentenciado a 7 años y 8 meses en prisión, aunque es elegible para libertad condicional luego de haber pasado 4 años y 9 meses tras las rejas.

El amigo también fue condenado a 5 años y 9 meses en la cárcel y podrá salir en libertad condicional luego de haber pasado 3 años y 9 meses en prisión.