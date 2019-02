Efraín González: El músico venezolano que le compuso un tema a Juan Guaidó

Entra y escucha la canción que se convirtió en viral en tan solo horas

Efraín González es un reconocido músico y actor venezolano, quien luego de participar de la famosa marcha del 23 de enero en Caracas, en donde Juan Guaidó juramentó como presidente interino de Venezuela, decidió componerle un tema, grabarlo con unos amigos en un estudio, sin imaginar que en tan solo horas se convertiría en viral.

Pero, ¿quién es el joven de 36 años que, en medio de la gran crisis que vive su país, logró hacer tendencia una canción de esperanza?

Efraín González es músico de profesión y de corazón, algo que heredó de su padre, quien tiene el mismo nombre y formó parte del grupo venezolano Metrópolis, muy famosos en los años 80.

Además de tocar la guitarra, el cuatro y la batería, este joven es actor y ha participado de telenovelas, cortos y teatro… Su último trabajo en el escenario fue en ‘Visa Para Un Sueño’ en la adaptación para Caracas, el musical de la vida de Raúl González.

Aunque tuvo varias oportunidades para irse de Venezuela, como tantos otros de sus compatriotas, el decidió quedarse y luchar por un país mejor desde adentro. Hablamos com Efraín, que desde Caracas, nos cuenta cómo nació esta canción que escribió para el actual presidente interino, Juan Guaidó.

Pregunta: ¿Cómo nació la idea de la canción?

Efraín González: La idea de la canción surgió cuando Guaidó terminó su discurso en la concentración… Estaba emocionado por la bella energía de todos los venezolanos que me rodeaban, y quería decir lo que sentía. Le dije a los amigos que me acompañaban que iba escribir un tema para expresarme sobre todo lo que sentía en ese momento, que era la sensación de estar cerca de un cambio positivo para todos los venezolanos. Así que, como debía caminar bastante después de la marcha, me ocupé de ir construyendo en mi mente la melodía de la canción.

P: ¿Cómo fue el proceso de composición?

E.G.: El proceso de composición fue bonito porque para cuando llegué a mi casa de la marcha, ya tenía unas ideas casi concretas… Me senté con mi guitarra a armar el rompecabezas, al día siguiente ya la tenía compuesta, y les dije a mis amigos músicos con quienes produje el tema, que debíamos entrar al estudio de inmediato.

P:¿Qué sentiste cuando escuchaste, por primera vez, el tema terminado?

E.G.: Cuando la escuché por primera vez me di cuenta que tenía en mis manos el deseo de todo un pueblo de ser libre, en una melodía de un minuto y 20 segundos. Hice una versión corta para probar la receptividad en redes, y porque realmente el mensaje es muy concreto, pero si la gente me lo pide, les daré la versión larga que, de hecho, ya está escrita. No es una canción ideológica, yo escuché simplemente los deseos de la gente, y los míos propios, y los plasmé en papel.

P: A las pocas horas de que compartieras la canción se volvió viral, ¿qué significa eso para ti?

E.G.: El que se haya hecho viral me sorprendió gratamente porque no era mi pretensión, pero al mismo tiempo eso me hizo darme cuenta que yo no estaba equivocado ni con una sola palabra escrita, la gente se sintió identificada, la hicieron suya y decidieron compartirla.

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN: