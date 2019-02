Las compras de mamá Longoria para Santiago

Eva Longoria dio a luz a su hijo Santiago en junio, y ahora, después de siete meses, está compartiendo algunas de sus experiencias en la maternidad, así como los artículos de bebé sin los que no puede vivir.

¿Cuál es la parte más emocionante de ser una nueva mamá?

La parte más emocionante de ser una nueva mamá es participar en el viaje de un ser humano; desde bebé hasta la edad adulta. El presenciar el increíble impacto que puedes tener en la vida de otra persona.

Oh, Dios mío, ¡hay tantas cosas! En primer lugar, nunca se puede tener suficientes pañales y crema para pañales. Y hay tantos aparatos. Santi tiene sólo 7 meses de edad y desde que nació han lanzado nuevos aparatos. También me encanta regalar baberos para bebé; tienen estilo y son muy útiles y además hacen que vestirlos sea mucho más divertido. Los cochecitos de bebé son otro producto que también me encanta regalar porque se pueden utilizar para muchas cosas diferentes.

Hasta ahora ¿cuál es el momento favorito que has experimentado con tu hijo?

Escuchar su risa definitivamente ha sido mi momento favorito.

¿Qué artículos de bebé están siempre en tu carrito de Target?

Pañales, biberones y tetinas. ¡Cualquier producto para alimentar a mi bebé sube a mi carrito!

Longoria recomienda los productos de Cloud Island Essentials, la nueva línea de productos para niños de Target, que incluye desde pañales hasta toallitas húmedas, pasando por champú y productos de alimentación, todos ellos elaborados con ingredientes especiales para el buen cuidado del bebé. Están disponible en las tiendas Target y en Target.com. Los precios van de $0.99 a $21.99, con la mayoría de los artículos por debajo de $10.