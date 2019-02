Ivanka Trump o “la muñeca Barbie viviente”

El libro 'El equipo de víboras' hace varias revelaciones

A principios de esta semana, el exasistente de la Casa Blanca, Cliff Sims publicó su libro El equipo de víboras, donde ofrece detalles de la lucha interna, las traiciones y la disfunción dentro del equipo del presidente Donald Trump.

Sims critica a varios miembros del personal del mandatario e incluso afirmó que Ivanka Trump, quien es asesora, se parece a una “muñeca Barbie viviente que respira”.

Aunque Ivanka se ha ganado muchos detractores durante la presidencia de su padre, Sims la pintó desde una perspectiva distinta, comparándola con una muñeca de la vida real, pero no cualquier muñeca.

“La primera vez que me encontré con (Ivanka) en la Torre Trump me sorprendió realmente, porque parecía ser una muñeca Barbie viviente”, escribió, según la revista People, que tuvo un adelanto del libro.

El exayudante habló de la perfección del rostro de Ivanka, de su piel.

“Recuerdo claramente que su rostro no parecía tener una sola mancha, no había nada que se cubriera con el maquillaje“, agregó. “Si bien sus críticos afirman que tiene una vibra plástica, no la vi de esa manera, aunque como cualquier otra persona, podría tener un guión y encontrar algunos temas y personas más interesantes que otros”.

Sims formó parte del equipo de Comunicaciones como asistente especial del presidente Trump hasta 2018.

Afirmó que Ivanka es “infaliblemente educada”, que no tiene una actitud de superioridad frente a los demás, además de mostrarse confiada de sí misma.

“Ella podría ser asertiva a veces, pero nunca grosera. Y si alguien hubiera podido ser grosero, habría sido ella”, consideró el exayudante, quien fue criticado por el presidente Trump de ser “un empleado de bajo nivel… que apenas sabía” lo que ocurría en la Casa Blanca, además de afirmar que el libro es “aburrido, basado en historias inventadas y ficción”.