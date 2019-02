Gaby Spanic da el ardiente bikinazo en Instagram

View this post on Instagram

Mis ángeles como no amar a un lugar que me ha dado tanto… Siempre tuya Acapulco.Visita Acapulco! Habla bien De Acapulco! Te Amo a Tiempo Acapulco! @jose_smithers_j gracias x tus atenciones en el hotel @holidayInnresort y aparte besada x el sol de Acapulco!fotos Gabo mi bb! Total