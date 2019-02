El tierno mensaje de Giselle Blondet a su nieta antes de nacer

Desde que Giselle Blondet recibió la noticia de que su hija Gabriela estaba embarazada, su vida cambió por completo. Si antes era feliz, ahora el amor le explota en el pecho con la emoción de saber que pronto debutará como abuelita.

Y como para documentar todo lo que está viviendo, la presentadora y empresaria, compartió un tierno mensaje que le escribió a su nieta.

“Como explicar el #amor tan grande que siento por ti mi #princesa #sophia y todavía no te he tenido en mis brazos! Como explicar la emoción de ver a mi hija @gabriellatrucco a punto de convertirse en madre! Estos momentos me llenan el alma de una alegría, un agradecimiento, una emoción tan grande que es difícil de explicar. Agradezco a Dios por cada una de nuestras bendiciones. A cada uno de ustedes les deseo un día bello repleto de buenas noticias y muchas alegrías! Los quiere la casi abuelita, osea yo 🙋🏻‍♀️… Giselle. ☺️ #abuelagigi #mitormentatropicalserámamá #amoamishijos”.

Estas palabras que ‘Abuela Gigi’, como se auto bautizó, compartió en su cuenta de Instagram, lo acompañó con una foto aún más tierna: ella besando la barriguita de su hija.