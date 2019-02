Los 10 mejores autos del 2019 según World Car Awards

Mira los finalistas al premio 2019 World Car of the Year. Los ganadores se anunciarán en el Auto Show de Nueva York

Cada año, durante el Auto Show de Nueva York, la organización World Car Awards anuncia el Auto del Año entre una lista de 10 finalistas. Los candidatos al 2019 World Car of the Year se han dado a conocer hoy. Los autos fueron elegidos por un grupo de 86 periodistas expertos en el sector del automóvil, por votación secreta basada en sus evaluaciones de los carros. Destaca el número de vehículos que no tienen motor de combustión de gasolina, ya sean eléctricos o de fuel-cell.

Por orden alfabético, éstos son los finalistas:

Audi e-tron

Es el primer SUV eléctrico de Audi, con la tradicional tracción cuatro de la marca alemana. 160 millas de autonomía con una sola carga de las baterías. Su precio empieza en $74,800 dólares.

BMW 3 Series

Otro auto alemán. Un clásico de BMW que sigue mejorando con cada rediseño. Además de un aspecto más moderno, más bajo y más ligero, ha aumentado su potencia en su motor de 4 cilindros.

Ford Focus

Un auto compacto de larga tradición que mantiene precios asequibles. Disponible en Estados Unidos a partir de $17,950 dólares. El Ford Focus tiene un consumo estimado de 25 millas por galón en ciudad y 34 m.p.g. en carretera.

Genesis G70

Este imponente auto que arranca en $34,900 dólares ya sido galardonado con el premio de Auto del Año en Norteamérica 2019. Además, Motortrend lo eligió como mejor auto del año. Con 252 caballos de fuerza en su motorización básica, consume 22 millas por galón en ciudad y 30 millas por galón en carretera.

Hyundai Nexo

El primer SUV de fuel cell (celda de combustible de hidrógeno) que tiene una autonomía de 370 millas con una sola carga. Energía limpia en un auto que por ahora estará sólo disponible en California.

Jaguar I-PACE

Otro auto eléctrico en la lista. A mitad de camino entre un SUV y un compacto, arranca en $69,500 dólares y tiene una autonomía de 234 millas. De 0 a 60 millas por hora en tan solo 4.5 segundos. No luce como un Jaguar tradicional, pero desde luego comparte las características de conducción de la marca.

Mercedes-Benz A-Class

La clase “pequeña” de Mercedes-Benz se ha rediseñado con la tecnología más avanzada en la industria, que incluye comandos de voz para hablar con el navegador o controlar elementos como la temperatura de la calefacción. Otras novedades son cargador sin cables para celulares y tabletas, elementos automáticos de seguridad. Su precio arrancan en los $41,700 dólares.

Suzuki Jimny

Este pequeño SUV que recuerda al clásico Jeep Wrangler lleva fabricándose desde los años 70, pero ha sido relanzado para este 2019. La cuarta generación del Jimny redondea su diseño para ser más contemporáneo y se puede adquirir por unos $25,000 dólares… aunque no será fácil hacerse con él en Estados Unidos, donde aún no está en venta y no sabemos si llegará a comercializarse ya que se considera demasiado pequeño para los gustos del comprados estadounidense.

Volvo S60/V60

Este modelo fue finalista del Car of the Year de la publicación Motortrend. El S60 es la versión sedán, que arranca en $35,800 dólares. El V60 es un station wagon con la misma motorización que empieza en $38,900. Ambos modelos han sido rediseñados en las versiones 2019 con formas redondeadas y todos los elementos de seguridad avanzados que no pueden faltar en cualquier modelo del fabricante sueco.

Volvo XC40

Otro SUV compacto entre los finalista al 2019 World Car of the Year. El Volvo XC40 arranca en su versión más básica en $33,700 dólares con un motor de 4 cilindros, 2.0 litros y 187 caballos de potencia. Su consumo estimado es de 25 millas por galón en ciudad y 36 m.p.g. en carretera. Un buen auto en un segmento “caliente” en el mercado, pero que no incorpora grandes novedades como otros finalistas en este premio. Eso sí, el pasado año el ganador de este premio fue el Volvo XC60.