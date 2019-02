Erika Fernández altera las redes con un decadente trikini azul de infarto

View this post on Instagram

El es "Jerry" uno de los perritos que se rescatan día a día pero desafortunadamente llegamos muy tarde … desde que @pauzenil_mx lo rescató estuvo muy enfermito , vivió mucho tiempo en la veterinaria y cuando pensamos que se había salvado hicimos la sesión de fotos de @amorsinraza con él esperando que encontrara un hogar para siempre … lamentablemente unas semanas después de esta foto "Jerry" con complicaciones Murió … nos dejó muy tristes y con una enseñanza muy dolorosa pero muy grande … alguna veces puede ser tarde pero si todos nos unimos como sociedad y nos preocupamos más por ayudar a los seres más indefensos podemos hacer la diferencia … esta foto es muy especial para mi … me recuerda por que trabajo día a día … por qué no quiero mas "Jerrys" no quiero lamentarme porque llegamos demasiado tarde y porque no podemos salvarlos a todos , quiero que quede en mi conciencia que cada día hago lo mejor por que no suceda esto.. perdón si no llego a tiempo a sus casos o si no puedo atender los cientos de mensajes que me envían… créanme que quisiera atenderlos a todos pero lamentablemente no puedo … gracias @pauzenil_mx por amarlo hasta el final y por trabajar día a día para que más perros no tengan el final de "Jerry" DEP… . . . Gracias por el apoyo: @hernanboteroph @vickyform @tadortiz @jesus.martinezs . . . Si quieren apoyar más casos como "Jerry" sigan @amorsinraza o donen en www.amorsinrsza.org GRACIAS A TODOS LOS QUE DONAN ❤️