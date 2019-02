Noelia recibe reconocimiento por su trabajo en pro de la educación

La cantante y empresaria realiza un trabajo silencio en programa de educación

La famosa cantante Noelia ha recibido un reconocimiento por parte de la Legislatura (Congreso) de California y el Condado de Los Angeles, y así lo compartió a través de su cuenta de Instagram.

“La Legislatura (Congreso) de California y el Condado de Los Angeles, me regalo la dicha de saber que mi trabajo para Beneficio de la Educacion en el Estado, esta siendo reconocido. Me llena de felicidad que Las cosas silentes (sin publicidad mediatica )que he podido hacer, han Impactado a muchos estudiantes, sobre todo los mas Jovenes. NO TODO ES LO QUE PARECE, Y NADIE SABE BIEN LO QUE OTROS HACEN. MIENTRAS UNOS HABLAN OTROS TRABAJAN Feliz y Satisfecha, Dios conmigo 🙏🏻 #mientrasunoshablanotrostrabajan #Nadiemeconocemejorqueyo #Noelia”, escribió la cantante junto a una fotografía en donde posa con dicho documento.