Autos de lujo y mucho estilo, así vivía Francisco Fourcade, el cantante de narcocorridos asesinado en Sonora

Gracias A La Gente Que Estuvo Al Pendiente Y Preguntando Por Mi👏🏻👏🏻 , TODO ESTA BIEN🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️, Ya No Quiero Mas Notas📖 , Tanto Eh Trabajado Y Batallado Y La Eh Perriado Mucho Para Lograr Lo Poquito Que Eh Logrado En Mi Carrera Musica, Yo Vengo De Abajo A Mi Nada Ni Nadie Me A Regalado Nada , Lo Que Eh Cosechado Fue Con Mis Propias Manos , Yo Solito Eh Salido Adelante Yo Solito Eh Echo Que Mi Musica Siga Avanzando Y Gracias Amis Esfuerzos Y Ala Ayuda De Mi Gente Hermosa Que APOYA Y ESCUCHA Mi Música !!! YO NO OCUPO DE NARCOS NI DE MAFIAS PARA QUE MI MUSICA HAGA RUIDO