¿Inmigrante y quiere casarse con estadounidense? Aquí le encuentran pareja…

Mucho ojo: tiene que ser por amor

Un cocinero nigeriano ha organizado este viernes y sábado, justo antes del día de San Valentín, una cena para hasta 20 personas con el objetivo de emparejar a inmigrantes con ciudadanos estadounidenses.

El chef Tunde Wey preparará la cena en un local de Pittsburgh (Pennsylvania) “para celebrar el poder de los matrimonios por amor y combatir los actuales sentimientos y políticas en contra de los inmigrantes”.

La primera pareja que se forme y se case antes de tres meses recibirá, además, dinero (no se dice cuánto) para iniciar su nueva vida juntos.

Esta iniciativa ha sido bautizada como “Marriage Trumps All”, que significa “El matrimonio lo vence todo”, pero además juega con el apellido del presidente, Donald Trump, cuyas políticas han complicado la vida a inmigrantes legales e indocumentados.

“SÓLO estamos interesados en citas entre personas que busquen el AMOR con un fuerte interés en casarse”, recalca el organizador, “esto claramente no es para obtener beneficios migratorios, eso es accesorio, no es el motivo de la unión, ESTO VA DEL AMOR Y EL AMOR NO DEBERÍA SER ILEGAL”.

Si está interesado, puede apuntarse aquí. Deberá proporcionar su información personal, incluidos su orientación sexual y política. El coste es de $120 dólares por pareja, que pagará el ciudadano estadounidense, “como sucede con la política de matrimonio, que requiere al ciudadano estadounidense probar que es capaz de mantener financieramente a su cónyuge”.

(Editado por: Bruno G. Gallo)