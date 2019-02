Aracely Arámbula no se muerde la lengua y le envía un fuerte mensaje a Luis Miguel

La actriz ha sido clara: "lo mejor de su vida me lo he quedado yo"

Aracely Arámbula ha sido clara al decir que ni su nombre o el de sus hijos pueden salir en la famosa serie biográfica de Luis Miguel. La actriz mexicana no se ha limitado, en esta ocasión, en sus declaraciones y así le ha enviado un fuerte mensaje al padre de sus hijos.

“No vamos a salir en esa serie”, dijo Aracely. La actriz hizo acto de presencia en el lanzamiento de una película en México y ahí conversó con la prensa. Según reportó la revista Quién, en esta ocasión la protagonista de “La Doña” afirmó que no quiere que ni su nombre o el de sus hijos aparezcan en Luis Miguel, La Serie.

“No quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, el señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir”.

La estrella de Telemundo ha sido enfática al declarar que no le interesa formar parte de ese proyecto. “Yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendría por qué exponerlos, que saquen hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también“.

Arámbula también ha dicho que sí la producción y su ex violan sus deseos ante lo expresado sus abogados van actuar en su contra.

En el pasado Aracely Arámbula limitaba sus palabras cuando los medios buscaban una declaración de su parte sobre Luis Miguel. Pero ahora la cantante no se ha mordido la lengua, y según Quién hasta fue irónica al citar una famosa canción de Julio Iglesias: “Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo”.