5 errores que todos los hombres deben evitar a la hora de comprar el regalo para el Día de San Valentín

Si aún no tienes el obsequio para tu pareja, no olvides estos consejos

Se acerca el 14 de febrero, el Día de San Valentín, la fecha del año más esperada por los enamorados, sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en pareja, ya que les llena de ilusión que sus hombres se acuerden de la fecha y las consientan con un detalle único y especial.

Sin embargo, para muchos hombres comprar el regalo ideal para sus novias en el Día de San Valentín puede convertirse en la peor de las pesadillas, pues aunque las conocen a la perfección, no saben a ciencia cierta qué sería el regalo perfecto en esta fecha y temen quedar mal con sus parejas.

Ante dicha situación, Antonia Townsend, quien es fundadora de ENCLOSED, el sitio web especializado en ayudar a los caballeros a encontrar los regalos más románticos para las mujeres que aman, ha descrito los 5 errores más comunes que los hombres cometen cuando compran regalos en San Valentín, en particular ropa interior, los cuales ha compartido con la idea de que ninguno otro los repita.

5 errores que todo hombre comete al comprar un regalo para San Valentín

Pensar en el regalo como si fuera para ti

El hecho de que a ti te guste determinadas cosas, prendas o colores no significa que a ella también le guste. Escucha lo que le gusta y con lo que se siente cómoda. Tal vez ella odia su vientre. Incluso si honestamente adoras esa barriga, elige elementos que minimicen el enfoque en esa área. Los monos, camisones y batas son maravillosos regalos para el Día de San Valentín que no resaltan esta parte del cuerpo. Del mismo modo, si sabes que a ella le gusta algo sobre sí misma, entonces selecciona en consecuencia.

Piensa en que ese regalo deleita a ambos

Es el día de San Valentín, después de todo, el día del amor y el romance. Si estás casado, piensa en lo que los refleja a los dos. Tal vez los colores de tu boda fueron azul y blanco. Abandona la tradición roja y rosada y consigue lencería azul y blanca. Si estás saliendo con alguien y quieres demostrarle que le estás escuchando, selecciona un conjunto de lencería en su color favorito.

La talla

Mi consejo número uno aquí es que no trates de comprarle un sostén en una copa. Incluso si “sabe” el tamaño de su sostén, cada marca es diferente y los sostenes realmente deben probarse, por lo tanto, apéguese a los artículos pequeños, medianos y grandes que son mucho más indulgentes.

Calidad por encima de la cantidad

No tienes que gastar más de $500 dólares. El objetivo de darle ropa interior es darle un tratamiento fino y femenino que no compraría para ella. Es mejor darle un par de calzones de muy alta calidad que un juego de 4 piezas de baja calidad. Para ser explícito, no vayas a Victoria’s Secret por un regalo. Es una marca impresionante para las mujeres por muchas razones, pero no está diseñada para ayudar a los hombres a encontrar regalos realmente extraordinarios para las mujeres que aman.

Consulta a los expertos

¡Elegir la lencería que hace que una mujer se sienta elegante, sexy y sensual es difícil! Contrata a mujeres expertas que hagan esto para vivir y te verás como un héroe. Cuando reciba su lujoso regalo del Día de San Valentín en una elegante caja púrpura rodeada de pétalos de rosas, usted será “el hombre”.