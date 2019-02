Consejos para sobrevivir al Día de San Valentín si estás soltera

Para muchos podría parecer triste, pero en realidad este puede ser un día para que te aprecies a ti misma

“Ese día, más que en cualquier otro, me mantengo de buen humor, actitud positiva y obsequio una inmensa sonrisa. Les envío mensajes a todas mis amistades y familiares. Les expreso profundamente mi cariño. Me regalo una caja de chocolates que me la devoro viendo una buena comedia romántica que me mate de la risa. Descubrí que no necesito a nada ni a nadie para ser feliz y celebrar en grande el día de la verdadera amistad”.

Esta es la filosofía de Carmen -nombre ficticio-, quien mañana pasará sola el Día de San Valentín. Como ella hay miles, aunque para otras la propuesta de que también es un día para celebrar la amistad no siempre sirve de gran consuelo.

Ante esta realidad, el grupo de solteras sin pareja se divide. Están las que sufren, se deprimen y anhelan que los minutos durante esta celebración pasen rápido. Y por otro lado, hay quienes les da lo mismo y se resisten a permitir que una ocasión como esta afecte el curso de la felicidad en sus vidas.

“Estar soltera no es un motivo para sentirse triste o estar deprimida en el Día de San Valentín”, ha enfatizado la psicóloga Omayra Rivera Rivera en una entrevista reciente. “Sin embargo, sentimientos de soledad, desesperanza, ansiedad, llanto, pérdida o exceso de apetito son algunos de los síntomas asociados a la depresión y que pudieran experimentarse cerca, durante o incluso después de una fecha como la de San Valentín”.

La doctora aclara también que este sentir dependerá, “en gran medida, de la situación particular de cada persona”. Y añade que “el que haya terminado recientemente una relación, el que lleve varios años sola sin conseguir una pareja, la edad y las pérdidas experimentadas son algunos de los factores que pueden contribuir o que tienden afectar nuestro estado de ánimo en fechas como éstas”.

Por ello, recomienda mantenerse positiva ante todo y mantener la tristeza lejos buscando alternativas que lleven a pasarla bien. Además, “mantener una buena actitud es fundamental para hacer de este día uno especial aunque estemos sin una pareja”, recalcó.

No te aflijas

Existen muchas opciones para pasarla bien en esta ocasión aunque no tengas pareja. La clave está en planificar con tiempo las actividades que vas a realizar.

Dedícate por completo a ti. Mímate. Concédete algún capricho. Por ejemplo, cambia de look. Cómprate ropa nueva. Programa una cita en algún spa. Ve al cine, al teatro o de compras. El propósito es mantener tu mente distraída y alejada de pensamientos de angustia.

Coordina una noche de película. ¿El género ideal? La comedia. La idea es reír y reír sin que la tristeza o la nostalgia encuentren espacio en tu vida. Invita a tus amigas o amigos solteros.