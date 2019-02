Ridículo total para Trump, asegura que “muro fronterizo será más difícil que escalar que el Monte Everest”

En medio de la dura ronda de negociaciones para evitar un segundo cierre parcial del gobierno debido a la insistencia del muro fronterizo de Donald Trump, el primer mandatario siguió asegurando su construcción con o sin la ayuda del Congreso.

Este miércoles el magnate describió su largo y deseado muro fronterizo como su principal arma contra la inmigración ilegal, asegurando que su estructura será más difícil de escalar que el monte Everest.

“Puedo prometerles esto: nunca renunciaré a mi deber sagrado de defender a esta nación y a su gente. Haremos el trabajo”, dijo Trump en una conferencia conjunta de la Asociación de Jefes de Policía del Condado Mayor y Jefes de Ciudades Principales.

“El muro está muy, muy en camino”, continuó. “Y es un muro grande. Es un muro fuerte, y es un muro que la gente no atraviesa fácilmente. Tendrías que estar en muy buena forma para superar este muro. Podrían escalar el Monte Everest mucho más fácil”.

President Trump: “The wall is very very on its way, it’s happening.…it’s a wall people aren’t going through very easily…they would able to climb Mt. Everest a lot easier, I think.” pic.twitter.com/3a36k6zDcW

— CSPAN (@cspan) February 13, 2019