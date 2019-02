Confirmado: Jacky Baracamontes se une a ‘La Voz’ USA

"Estoy muy emocionada y muy agradecida con Telemundo"

Confirmado, a dos meses de haber tenido a sus gemelas Paula y Emilia, Jacqueline Bracamontes, se une a ‘La Voz’ USA. Veremos a la querida mexicana junto a Jorge Bernal, conduciendo las esperadas ‘Batallas’ y los ‘Shows en Vivo’ de la exitosa competencia de canto.

Acompañada de los coaches Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, Jacky estará desde el domingo 24 de febrero a las 9/8 PM Centro a la cabeza del formato que tanto ama y del que le dolió despedirse cuando dejó la conducción de ‘La Voz’ México en Televisa, para unirse a Telemundo.

En exclusiva y primeros que nadie, hablamos con Jacky, quien nos dijo que significa para ella este regreso.

Pregunta: Felicidades! ¿te unes a ‘La Voz’ USA?

Jacky Bracamontes: Muy agradecida y muy emocionada, es un formato del cual estoy perdidamente enamorada y, obviamente, cuando recibí la propuesta de parte de ‘La Voz’, no dudé ni un segundo en aceptar. Me siento muy honrada y esperando que salga todo bien.

P: ‘La Voz’ es un formato que es parte ya de tu vida profesional.

J.B.: Sí estuve en ‘la Voz México’ como conductora durante 5 temporadas, me conozco el formato como la palma de mi mano. Me encanta porque descubrimos muchos talentos en México, y ahora, por lo que he estado viendo, hay mucho talento latino.

P: Cuando tu decidiste dejar Televisa e irte a Telemundo, una de las cosas que más te dio tristeza fue dejar ‘La Voz’, ¿te imaginabas que ibas a estar de vuelta alguna vez?

J.B.: ¡Imagínate la ilusión que tengo ahora!, de estar de nuevo como conductora en ‘La Voz’ Estados Unidos… Me hicieron la propuesta de estar desde el principio, desde las audiciones, pero un pequeño detalle: que me embaracé… Pero ellos me dijeron que iba a ver cómo lo solucionaban, y la verdad es que Jorge Bernal ha hecho un trabajo espectacular siendo el host durante las audiciones, me echó la mano y me dejó el lugar calentito. Obviamente el sigue dentro del formato, ahora sí que soy la cara de este proyecto, estoy muy emocionada y muy agradecida con Telemundo.

P: ¿Cómo ves ‘La Voz’ de aquí a diferencia de la de México?

J.B.: De entrada es un productor distinto, aunque sea el mismo formato la visión del productor cambia, la forma de trabajar es distinta, las tomas de cámara, el público no va a haber diferencia, hay otro grupo de coaches, allá la mayoría de los participantes son mexicanos, aquí hay diversidad.

P: ¿Cómo te preparas para trabajar con Jorge Bernal?

J.B.: Yo quiero y admiro muchísimo a Jorge, lo he estado viendo con las audiciones y ha hecho un trabajo divino con los participantes, con las familias. Nos toca recibir y despedir el programa, todo lo demás lo hacemos separados, a mi me toca estar en el escenario y Jorge en backstage… Pero ese momento que estamos juntos es una belleza y estoy muy agradecida porque es un tipazo.

P: ¿Cómo te vas a organizar a nivel personal, ahora que la familia creció y hay dos integrantes más recién nacidas?

J.B.: Si con tres me volvía loca, imagínate con cinco… Todo se puede, obviamente mi prioridad es mi familia, pero es muy importante mi trabajo. Este formato de ‘La Voz’ es un formato que me deja ser mamá, porque no es como una telenovela o una serie que tienes que estar grabando todo el día a todas horas, estos son ciertas fechas que yo se que voy a estar comprometida y mi mente y mi corazón concentrada en mi trabajo… Se que tengo gente súper capacitada atendiendo a mis hijas, empezando por sus abuelas que son las que más las adora, y gente que las ha atendido desde que nacieron. Mientras sepa que mis hijas están en buenas manos, yo voy a poder hacer mi trabajo y me voy a poder concentrar, estoy muy contenta.

P: ¿Cómo te has sentido dentro de Telemundo?

J.B.: Muy consentida, muy agradecida por tomarme en cuenta para todos los proyectos que tienen ellos aunque yo no esté presente es muy padre que pueda apoyar cada proyecto, con ganas de seguir trabajando de la mano de ellos.

También hablamos con Jorge Bernal, quien, lejos de sentir que queda desplazado, le envía este mensaje:

“Significa tener a mi lado una mujer que siempre he admirado y que comparte muchos gustos conmigo. Uno de ellos es la pasión por ‘La Voz’, por los últimos cinco años hemos estado involucrados en cuerpo y alma a este show, Jacky en Mexico y yo acá. Estoy muy entusiasmado en compartir con Jacky la misma pasión y vivir las emociones que nos trae ‘La Voz’ cada semana”.

Este próximo domingo, a las 9/8 PM Centro serán las últimas ‘Audiciones a Ciegas’, donde ya los equipos de Fonsi, Vives, Guzmán y Wisin estarán completos y listos para las ‘La batallas’.