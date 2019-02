Nueva ley fiscal ¿Qué hacer antes del 15 de abril?

Hay cambios importantes en deducciones que puede cambiar las cuentas con respecto al año anterior

En 2018 entró en vigor la nueva ley tributaria, Tax Cuts and Jobs Act, aprobada por el Gobierno conservador de Donald Trump. Se trata de una nueva legislación que reduce la tasa impositiva de las empresas de forma permanente, reduce los tramos fiscales de los individuos y les rebaja temporalmente los impuestos.

Con esta nueva ley para hacer cálculos y teniendo en cuenta que la fecha final para la presentación de las cuentas con el fisco es el 15 de abril sepa lo siguiente:

Puede recibir ayuda (gratis) para hacer los taxes

En la página web del IRS.gov se puede acceder al Free File del IRS que ofrece opciones para preparar y presentar las declaraciones de impuestos si se tienen ingresos de menos de $66,000. Se estima que casi el 70% de los contribuyentes cualifiquen para esta ayuda.

Por otro lado, el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA, en sus siglas en inglés), ofrece ayuda gratuita a quienes preparan sus impuestos y ganan menos de $55,000, tienen discapacidades o el inglés no es su primer idioma y no lo hablan bien. Voluntarios certificados ayudan a a preparar declaraciones básicas.

El Programa de Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE), ofrece ayuda a todos los contribuyentes, especialmente a personas mayores de 60 años, y especializada en asuntos de pensiones y jubilación.

Puede encontrar el servicio más cercano a usted a través de la página del IRS.gov o llamando a AARP en el caso del TCE. En muchos bancos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro le ayudan también a preparar sus impuestos. Visite las oficinas si es cliente.

Si se los hace un preparador

Si contrata a un profesional para elaborar los impuestos las autoridades tributarias tienen una serie de consejos:

Verifique su preparación. Pueden ser agentes, CPA, actuarios o abogados y tienen que estar preparados y haber hecho cursos de actualización. En la página del IRS se pueden encontrar directorios que le informen sobre quiénes pueden hacer sus taxes en su zona pero no todos estarán en esta lista. Pregunte al preparador sobre su formación y experiencia y sepa su Preparer Tax Identification Number (PTIN). Si tiene dudas mire si hay alguna queja en el Better Business Bureau, el State Board of Accountancy o la Bar Association de la zona. Precio. Sepa lo que le van a cobrar antes de dar a esta personas sus documentos. El precio del servicio tiene que estar ligado a este, no al reembolso. Evite a los preparadores que le piden un porcentaje de el cheque de la devolución. En Nueva York no se puede cobrar por hacer una presentación electrónica. Pida al preparador hacerlo de esta manera, algo que puede si ha trabajado con más de 10 clientes. Proteja su reembolso. Este siempre tiene que estar depositado en la cuenta del contribuyente y nunca del preparador. Documentos, recibos y preguntas. Un preparador le va a pedir documentos básicos y hacerle preguntas que tienen que ver con las posibles deducciones o la situación que le sea aplicable. Evite los que solo hacen sus cuentas con su última nómina y no el W2 por ejemplo. Asegúrese de que su preparador estará disponible cuando se acaba la temporada de impuestos. No firme una declaración en blanco y revísela antes de firmarla. Vea que quien la prepara firma e incluya su PTIN.

Qué documentos debe llevar

Necesita una prueba de identidad con foto.

La tarjeta de Seguro Social del contribuyente, cónyuge y dependiente si es el caso o el número de ITIN si se carece del SSN. En este caso debe llevar una prueba de estatus de extranjero.

Comprobantes de salarios e ingresos (Formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC) de todos sus empleadores

Estados bancarios de intereses y dividendos (Formularios 1099)

Formulario 1095 relativo a la cobertura médica o la exención si es el caso aunque se han eliminado las multas por no tener cobertura médica.

Copia de la declaración federal y estatal del año anterior, si las tiene

Comprobante de número de tránsito bancario y número de cuenta para depósito directo tal como un cheque en blanco

Si va a solicitar créditos fiscales o deducciones, documentación acreditativa.

Los cambios de la ley

La nueva ley cambia los tramos tributarios. Son siete y el tipo máximo es del 37% y no el 39.6% anterior a la nueva ley.

Las deducciones estándares se duplican y pasan a $12,000 para solteros, $18,000 para cabezas de familia y $24,000 de casados que presentan las taxes conjuntamente. A cambio, desaparecen la mayor parte de las exenciones personales y de dependientes anteriores (que eran de $4,050 por cada hijo que cualificara). La nueva ley incluye, no obstante, para compensar este último punto un aumento del crédito fiscal en caso de hijos menores de 17 años (ver en el siguiente epígrafe).

Los contribuyentes tienen la opción de tomar esta deducción estándar o deducciones detalladas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchas de estas deducciones detalladas han desaparecido y otras se han reducido por lo que hay que calcular qué conviene a cada caso. Hasta ahora el 70% de los contribuyentes habían usado las deducciones estandarizadas. Los expertos en taxes esperan que este porcentaje suba hasta el 95% debido a la eliminación o reducción de las deducciones.

El cambio más importante en este sentido es que las deducciones por los impuestos estatales y locales están limitados hasta $10,000. Esto juega en contra de quienes pagan altos impuestos de propiedad inmobiliaria y en general las personas que viven en estados de alta presión fiscal como California, Nueva York e Illinois, entre otros estados.

En el caso de los créditos hipotecarios, solo serán deducibles los intereses de los primeros $750,000 del préstamo si este se ha tomado después de la entrada en vigor de la ley. En el caso de los que tenían la hipoteca antes del 14 de diciembre de 2017 el cambio no les afecta. Ahora bien, lo que también han desaparecido son las deducciones de los intereses de los créditos pedidos con el aval de la casa: HELOC a no ser que este dinero se use para obras de mejora en la casa que lo asegura. No se puede deducir si con este dinero ha consilidado deuda de tarjetas de crédito, por ejemplo.

Otras deducciones que desaparecen son las de los gastos de traslado cuando se cambia de casa por motivos laborales (a no ser que se sea militar) y la de los costos que conlleva la propia preparación de las taxes que normalmente se podía deducir en las declaraciones detalladas.

El llamado Impuesto Mínimo Alternativo, o AMT, afectará a menos contribuyentes porque se han elevado las excepciones mínimas y porque muchos de las deducciones han sido eliminadas. Este AMT es como un sistema fiscal paralelo obligatorio que se creó hace décadas con la idea de reducir las deducciones que podían tomar las grandes fortunas para reducir su carga fiscal pero que ha ido afectando con el tiempo a más contribuyentes de clase media.

Cuáles son los créditos tributarios que puede pedir

Crédito por ingreso del trabajo (EITC) : Es un crédito reembolsable para contribuyentes de bajos recursos. TurboTax recuerda que el año pasado el cheque promedio fue de aproximadamente $2,400. Si un trabajador tuvo un ingreso anual inferior a $48,340 (siendo soltero) o $53,930 en el caso de estar casado y presentar declaración conjunta se puede cualificar para un crédito cuya cuantía depende de los descendientes. Con tres hijos o más el crédito puede ser de $6,318. Para socilitar el EITC hay que hacer la declaración de impuestos incluso si no hay obligación legal de tributar porque los ingresos han sido muy bajos. Si no se presenta la declaración, no se concede el crédito. Por otro lado, los contribuyentes con ITIN no pueden solicitarlo, solo los que tengan número del seguro social.

: Es un crédito reembolsable para contribuyentes de bajos recursos. TurboTax recuerda que el año pasado el cheque promedio fue de aproximadamente $2,400. Si un trabajador tuvo un ingreso anual inferior a $48,340 (siendo soltero) o $53,930 en el caso de estar casado y presentar declaración conjunta se puede cualificar para un crédito cuya cuantía depende de los descendientes. Con tres hijos o más el crédito puede ser de $6,318. Para socilitar el EITC hay que hacer la declaración de impuestos incluso si no hay obligación legal de tributar porque los ingresos han sido muy bajos. Si no se presenta la declaración, no se concede el crédito. Por otro lado, los contribuyentes con ITIN no pueden solicitarlo, solo los que tengan número del seguro social. Crédito tributario por hijo . Es un crédito y no una deducción (que reduce el monto de los ingresos que son tributable). La mayor parte es reembolsable pero hay que hacer la declaración de impuestos aunque no se tenga obligación de ello, como en el caso del EITC. El hijo tiene que ser menor de 17 al final del año y se ha duplicado la cuantía de $1,000 por cada hijo que cualifique a $2,000. El menor tiene que ser ciudadano o residente en EEUU. Hay un crédito menor, de $500, en caso de dependientes mayores de 17 años (lo que incluye a padres ancianos, por ejemplo).

. Es un crédito y no una deducción (que reduce el monto de los ingresos que son tributable). La mayor parte es reembolsable pero hay que hacer la declaración de impuestos aunque no se tenga obligación de ello, como en el caso del EITC. El hijo tiene que ser menor de 17 al final del año y se ha duplicado la cuantía de $1,000 por cada hijo que cualifique a $2,000. El menor tiene que ser ciudadano o residente en EEUU. Hay un crédito menor, de $500, en caso de dependientes mayores de 17 años (lo que incluye a padres ancianos, por ejemplo). Crédito por gastos de cuidado de hijos menores y dependientes: El crédito por gastos de cuidado de hijos menores y dependientes se pueden reclamar por gastos asociados al cuidado de los más pequeños, según TurboTax . Si tus hijos tienen menos de 13 años y le pagas a alguien para que cuide de ellos se puede reclamar., puedes ser apto para este crédito. Este crédito está diseñado para ayudar a recuperar hasta el 35% de los costos del cuidado de dependientes, hasta $3,000 por un hijo (crédito de $1,050) y hasta $6,000 por dos o más (crédito de $2,100).

Renovación del ITIN

Los contribyentes que no tienen número de seguro social pero si un ITIN, muchos de ellos inmigrantes, deben pedir una renovación si no lo han usado para pagar impuestos al menos una vez en los últimos tres años. Además, los ITINs que tienen en el medio (por ejemplo 9XX-73-XXXX) los números 73, 74, 75, 76, 77, 81 u 82 deben ser renovados y posiblemente sus titulares hayan recibido una notificación del IRS para ello.

Los ITIN con números 70, 71, 72, 78, 79 u 80 expiraron antes pero aún se pueden renovar.