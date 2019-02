Por qué la generación de los millennials depende de sus padres para enriquecerse

Los millennials se han convertido en la generación con mayores obstáculos financieros, especialmente en EE.UU. y Reino Unido. Pero, con un golpe de suerte, podría convertirse en la más rica, por delante de los "baby boomers".

En cuestiones de dinero, los llamados millennials tienen ante sí una difícil montaña que escalar.

Esta es la historia que escuchamos: los nacidos entre 1981 y 1999 tienen que luchar para pagar la deuda contraída en la universidad en países donde la educación superior es de pago y, además, ingeniárselas para pagar casa, transporte y comida cada vez más caros con salarios cada vez más bajos.

Las estadísticas muestran que la riqueza está disminuyendo y los millennials están peor desde el punto de vista financiero que las generaciones anteriores a ellos.

Pero lo cierto es que esto no es una sorpresa.

Durante años hemos sabido que la crisis financiera de 2008 golpeó fuertemente a esta generación, que se graduó y llegó al mercado laboral en plena crisis.

Y eso -junto al lento crecimiento de los salarios, el elevado costo de vida y la poca capacidad de ahorro para la jubilación- ha determinado que los millennials estarán recuperándose económicamente de ese golpe incluso después de que se retiren.

Y eso, si pueden darse el lujo de jubilarse.

El Foro Económico Mundial predijo que para el año 2050, cuando los millennials de los ocho principales mercados de pensiones comiencen a retirarse, la brecha de ahorro para la jubilación será de US$427 billones.

Eso es casi seis veces la cifra de 2015, que era de US$67 billones.

Getty Images Se estima que los millennials están financieramente peor que las generaciones anteriores a ellos.

Entre las causas que han contribuido a esta enorme brecha se encuentran una mayor expectativa de vida, la desaceleración del crecimiento a largo plazo y unas tasas de ahorro muy bajas.

Y el panorama lo completa la falta de educación financiera.

Obviamente, todo esto no pinta un cuadro esperanzador de cara al futuro.

Pero tal vez haya un escenario más optimista: ¿podría una ganancia inesperada proveniente de la generación que sí se hizo rica -la de los “baby boomers” o nacidos entre 1946 y 1962, aproximadamente- revertir la fortuna de los millennials?

Puede ser.

Refugio en la tormenta

A diferencia de los millennials , los baby boomers son la generación más rica de la historia.

Y lo serán hasta por lo menos el año 2030.

Getty Images Varios de los llamados millennials en países como EE.UU. o Reino Unido tienen deudas por prestamos universitarios que les reduce su capacidad de ahorro.

Según un informe de transferencia de riqueza realizado por el Royal Bank de Canadá, cuando la generación de los baby boomers le transfiera sus activos a los miembros más jóvenes de la familia, se espera que les dejen US$4 billones de herencia a los millennials…y esto solamente en Reino Unido y Norteamérica.

Este “boom por herencia” pondrá a los millennials que tienen baby boomers en sus familias en una posición muy privilegiada, al recibir sumas récord de sus progenitores y otros familiares.

Entonces ¿la solución para los problemas de dinero de los millennials es simplemente esperar a que la generación más rica se extinga y puedan heredar?

Este es el argumento de Paul Donovan, economista jefe de la asesoría de servicios de inversión UBS Wealth Management, quien a principios de este año predijo que los millenials se convertirán en realidad en la generación más rica de la historia.

En una entrevista con Business Insider, Donovan dijo que la riqueza no se evapora de la economía.

Y, dado que los baby boomers son una generación más numerosa que los millennials, la riqueza se consolidará a medida que se transmita de generación en generación.

Según el analista, el cálculo es simple: habrá menos personas, pero la misma cantidad de riqueza distribuida entre ellos.

Todo en familia

Pero el profesor de economía de la universidad alemana de Bonn, Moritz Schularick,señala que no es así de simple.

Getty Images La generación de los llamados baby boomers es considerada la más rica de la historia.

Para él, ese modelo de transferencia de riqueza intergeneracional por la que los millennials se convierten en la generación más rica solo funciona “para el 1% de esa generación”.

“Esa idea aplica para personas que tienen tanto dinero que no se pueden gastar todo lo que tienen. Las personas normales -con estándares económicos normales- tienen un gasto distinto”, explicó.

“Ellos tienen ese dinero para gastarlo después de jubilarse, cuando tengan que pagar por cosas y ya no reciben un sueldo o una renta”, explicó.

Schularick no descarta que estos millennials de economía estándar reciban herencia, pero no que los vuelva millonarios o alivie sus problemas económicos.

Lowell R. Ricketts, analista financiero de la Reserva Federal de San Luis, Estados Unidos, está de acuerdo.

El experto cree que solo una minoría de de baby boomersva a transmitir una “riqueza significativa” (las cifras de junio de 2018 de la Reserva Federal de EE.UU. lo confirman: entre 1995 y 2016, solo el 2% de las herencias tuvieron un valor de un millón de dólares o más; sin embargo, esos legados representaron más del 40% de la riqueza transferida).

Getty Images Para varios analistas, la expectativa de una posible herencia en el futuro no es la solución para los problemas financieros que tiene la generación de los millennials.

Aunque algunos activos por naturaleza no pierden valor (o incluso se revalorizan), lo cierto es que no se puede asumir que los baby boomers no vayan a gastar esos recursos antes de fallecer, según el experto.

“Podrían necesitar vender una casa o una propiedad durante la jubilación para mantener una calidad de vida“, explicó.

“Incluso, si esos activos no desaparecen de la economía, podrían tener otro destino que no sea la herencia”, añadió.

Plan B

Pero incluso si ocurre la transferencia de activos y eso impacta significativamente la economía de los millennials, el momento en que ese dinero llegue es crucial.

En el informe sobre riqueza y población de la Reserva de San Luis, los investigadores señalaron que la acumulación de riqueza para una persona que nació en los años 80 es 34% menor de lo que esperaba.

“Estas familias se están acercando a importante partes de su vida financiera (criar niños, comprar una casa, ahorrar para la pensión) con unas reservas bastantes disminuidas”, se lee en el informe.

Getty Images Los expertos recomiendan no tener la expectativa de una herencia como plan B de apoyo financiero.

“La promesa de que llegará una ganancia inesperada en el futuro no los ayudará a pagar ahora la cuota de la hipoteca“, aclaró.

Si te encuentras entre los millennials que cruzan sus dedos para recibir una inyección de efectivo que te caiga del cielo, entonces es probable que el modelo de Donovan no se aplique en tu caso

Por eso, estar a la espera de un golpe de suerte no puede ser tu plan A, porque además podrías quedarte esperando mucho tiempo.

A medida que las generaciones mayores continúan luchando con los ahorros para la jubilación y viven más tiempo con menos dinero, los millennials que buscan ahorrar para la pensión pueden querer seguir coqueteando con una opción de éxito comprobado: ahorrar dinero con apuestas de menor riesgo.

Sin duda, el lado positivo de las tasas de interés más altas en la economía no es tan emocionante como que la riqueza te caiga del cielo, pero, ¿no están acostumbrados los millennials a aceptar lo que les toque?

*Puedes leer este artículo (en inglés) en BBC Capital.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=o8u_cuNTP8E

https://www.youtube.com/watch?v=8d_Bfnkb4tw

https://www.youtube.com/watch?v=T8R690L4c0s