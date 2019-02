Alejandro Sanz confirmado para su gran regreso a ‘Premio Lo Nuestro’

A días de una nueva edición de ‘Premio Lo Nuestro’, que se realizará este próximo jueves 21 de febrero, Univision confirmó el gran regreso de Alejandro Sanz al escenario que pisó, la última vez, en el 2013 cuando recibió el Premio a La Excelencia.

Alejandro Sanz no solo regresará a ‘Premio Lo Nuestro’ sino que también cantará, por primera vez en vivo, ‘Back In The City’, tema a dúo con Nicky Jam que estrenó el pasado 8 de febrero y ya lleva más de 6 millones de visitas en Youtube/Vevo.

El tema que cantarán por primera vez en los premios, traerá de alguna manera el ‘regreso’ de Celia Cruz a los escenarios. Es que esta canción, que es una fusión de sonidos pop, urbanos, flamenco y la salsa, recibe la bendición de Celia Cruz incluyendo un ‘sampleado’ de su éxito ‘Por Si Acaso No Regreso’ grabado por la ‘Reina de la Salsa’.

Además de Sanz, este próximo jueves 21 a partir de las 7/6 PM centro, estarán en ‘Premio Lo Nuestro’ J Balvin, Ozuna, Anitta, Maná, Juanes, Nacho, Yandel y Joss Favela. Pepe Aguilar junto a Zion y Lennox. Juanes, Maná y Nacho; y Roberto Carlos recibirá el Premio a la Excelencia.

La noche empezará con el programa de antesala, ‘Noche de Estrellas’, presentado por el equipo de la alfombra conformado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina y Borja Voces, al que se sumará Gabriel Soto.

Lo nuevo es que este año el programa de antesala contará con la participación de cantantes con una fuerte presencia en redes sociales que representan lo que llaman: la nueva era de ‘Premio Lo Nuestro’. Aitana, Ana Guerra y Greeicy Rendón cantarán un remix de ‘Lo Malo’ en la alfombra roja, y Nio García, Casper Mágico y Darell, cantantes nominados por primera vez, interpretarán el éxito de la música urbana ‘Te Boté’, que compite en la categoría Remix del Año. Mientras que Lele Pons y Fuego harán el estreno mundial de su sencillo ‘Bloque’.

MIRA A ALEJANDRO SANZ Y NICKY JAM EN ‘BACK IN THE CITY’: