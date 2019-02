Joven de Brooklyn murió en extrañas circunstancias aislado en una cárcel

La familia ha recibido varias versiones y solicitan una segunda autopsia

La muerte de Anthony Myrie es un misterio doblemente doloroso para su familia, que demanda justicia y explicaciones.

El joven de 24 años, residente de Brooklyn, murió el lunes en Greene Correctional Facility, en el norte de Nueva York, menos de tres meses después del inicio de su encarcelamiento por un cargo de drogas.

Su esposa, Sade Myrie, habló con él unas horas antes de su muerte. “Parecía preocupado, como que no quería dejar el teléfono y yo intenté (…) ver qué estaba mal”, comentó a Pix11. “Dijo que no era nada que él no pudiese manejar”.

Ella recibió otra llamada, en la que un recluso le dijo que su esposo había sido puesto en régimen de aislamiento. Así que se comunicó con la prisión. “Me llamaron más tarde para decirme que estaba en una condición crítica”, dijo. Pero no ofrecieron mucha más información.

“¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo murió? ¿Quién estaba cerca de él? Sólo quiero saber”, preguntó sobre la muerte de su esposo.

Gloria Parker, abuela del fallecido, también está aturdida y confundida. “No sé cómo murió”, dijo. “Estaba sano”.

Funcionarios de la prisión dijeron a Pix11 que Myrie murió después de un altercado con otros reclusos. Pero David Hernández, el abogado de la familia, dijo que les han contado varias historias.

Myrie tuvo problemas para rastrear el cuerpo de su esposo hasta que contrató a Hernández.

La oficina del forense del condado de Albany realizó una autopsia el miércoles. Según la familia, los resultados no fueron concluyentes. Ellos planean tener otro examen y presionar a los funcionarios de la prisión.

Para cubrir la investigación y el funeral, la familia ha creado una página en GoFundMe.