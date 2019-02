Triple Frontier (Netflix): mira el tráiler con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam y Pedro Pascal

Por primera vez la misión será para su propio beneficio y no por su país

La película de acción Triple Frontier se estrena en cines el 6 de marzo de 2019 y en todo el mundo en Netflix el 13 de marzo.

Un grupo de ex agentes de las Fuerzas Especiales (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal) se reúnen para planear un robo en una zona de frontera múltiple poco habitada en América del Sur. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes no reconocidos emprenden esta peligrosa misión para su propio beneficio en vez del de su país. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado y amenazan con salirse de control, verán cómo sus habilidades, sus lealtades y sus valores se ven empujados hasta el punto límite en una épica batalla por la supervivencia. Dirigida por el nominado al Premio de la Academia® J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year) y coescrita por Chandor y el ganador del Premio de la Academia® Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty).