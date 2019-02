La nominación al Oscar de Yalitza Aparicio por “Roma” y la polémica que causa entre las actrices mexicanas

Yalitza Aparicio, nominada al premio Oscar por su papel en la película "Roma", enfrenta críticas de actrices que cuestionan el súbito ascenso de su carrera. ¿Envidia o discriminación?

Que no es actriz, ni tiene vocación o futuro en los escenarios. Que tiene “la suerte de las feas”, o le falta “un cuerpazo” para trabajar en Hollywood.

Son algunas de las críticas que recibe en México Yalitza Aparicio, la protagonista de la película “Roma” nominada a diez premios Oscar este año.

No son comentarios en redes sociales, sino de actrices profesionales y conductoras de televisión.

Incluso se denunció que un grupo de intérpretes buscaría evitar que se nomine a Yalitza como mejor actriz en los premios Ariel.

Esa es la máxima distinción en el país para la industria del cine, y la entrega cada año la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Getty Images La película “Roma” tiene diez nominaciones a los Oscar.

El intento de boicot lo difundió en Twitter Rossana Barro, coordinadora de atención especial a invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de cine que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz”, escribió Barro el 11 de febrero.

“Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”, añadió en su cuenta privada de la red social.

No se sabe quiénes podrían formar parte de ese chat. Algunos incluso cuestionaron su existencia.

Pero la cineasta María José Cuevas, directora de la cinta “Bellas de Noche”, dijo que es real. Y en Twitter la periodista Lucero Ríos le preguntó a Cuevas si era cierto que había ese chat.

“Sí. Confirmado por varios lados”, respondió la cineasta.

No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia.En la historia de los Arieles ya han premiado a “no actores” ¿o no? La jaula de oro por ejemplo. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A que le tienen miedo? — María José Cuevas (@mariajosecuevas) February 12, 2019

“Ella no actuó”

El probable boicot es una parte de la controversia que rodea a Yalitza Aparicio en México, especialmente tras su nominación al Oscar como mejor actriz.

“Sé que hay muchos actores increíbles que, sin haber estudiado actuación, han llegado a ser grandes”, declaró Yalitza Aparicio.

Es la segunda mexicana en conseguirlo, después de Salma Hayek en 2003 por su participación en la película “Frida”.

Ahora la mayoría de los actores y cineastas mexicanos felicitaron a Yalitza, algunos incluso con entusiasmo. Pero otros no parecieron muy conformes.

Los críticos de Aparicio, quien antes de participar en “Roma” era una maestra de preescolar recién graduada en Tlaxiaco, Oaxaca, cuestionan el inesperado ascenso en su carrera.

Uno de los comentarios más frecuentes es que la fama le llegó por suerte, y que además no se preparó para ser actriz.

Por eso algunos cuestionan que ahora compita con protagonistas de larga trayectoria. Un ejemplo es la conductora de televisión Elsa Burgos quien en su cuenta de Facebook criticó la nominación.

Getty Images La actuación de Aparicio le ha valido nominaciones a los más importantes precios internacionales, incluido el Oscar.

“Con esto no demerito el trabajo de nadie, cada quien sabe cómo y con qué llega a donde quiere”, escribió. “Pero sinceramente díganme: ¿les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar?”.

“¡Ella no actuó! ¡Ella es así! Así habla, así se conduce, como Cleo. Al Oscar se llega con una actuación que no tenga nada que ver contigo”.

Getty Images El director Alfonso Cuarón ganó el premio BAFTA a mejor director y mejor película por “Roma”.

Otras declaraciones que generaron polémica fueron las de la cantante Yuri, quien durante una entrevista sobre Aparicio, se dijo contenta con el éxito inusitado de la actriz.

“Me parece hermoso. Para el prototipo de la gente, del ser humano, ¿cómo una persona con este tipo? No importa el físico, es el talento”, aseguró.

Pero luego agregó: “Mucha gente dice que si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, muy bonita y con un cuerpazo, y ella es todo lo contrario“.

Y la actriz Laura Zapata también criticó la apariencia de Yalitza cuando los periodistas le preguntaron su opinión sobre el éxito de la protagonista de “Roma”.

“Qué suerte, ¿no? La suerte de las feas”, respondió.

El comentario fue severamente cuestionado en redes sociales. La actriz dijo que se trató de una broma.

Getty Images La joven mexicana interpreta a Cleo, una trabajadora doméstica empleada por una familia de Ciudad de México en la década de 1970.

Un ejemplo más fue el dicho de la actriz Patricia Reyes Espíndola, quien es maestra de actuación.

“Sí se va a ir a la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto”, señaló en una entrevista a TV Azteca.

“No es su vocación, no es lo que quiere pero bueno, si (Alfonso) Cuarón la sigue jalando para trabajar probablemente. Pero no siento que sea su vocación, es como un momento, un flash”, consideró.

“Era un mundo de sueños”

En la tormenta por las críticas a Yalitza Aparicio muchos, sobre todo en redes sociales, dicen que hay un sentimiento de envidia por el súbito éxito de la actriz.

Otros creen que también hay discriminación. El actor Diego Luna, por ejemplo, dijo que no necesitó ver “Roma” para saber “del racismo, el clasismo que vive este país”.

Getty Images Marina de Tavira, una experimentada actriz mexicana, también está nominada a un Oscar como mejor actriz de reparto por “Roma”.

Pero ¿qué ha dicho Yalitza Aparicio de las críticas?

“Yo no conocía muchas cosas del cine”, dijo en un encuentro con medios.

“Me alejé totalmente del cine porque consideraba que no me pertenecía, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí”, contó.

“Ahora que empiezo a investigar lo que sucede, sé que hay muchos actores increíbles que, sin haber estudiado actuación, han llegado a ser grandes”, concluyó.

