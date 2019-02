Un repaso de lo que se vio durante la Semana de la Moda de Nueva York

Algunas de las propuestas de los más destacados diseñadores internacionales

En esta nueva temporada de la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/ Invierno 2019 las tendencias que se mostraron en la pasarelas fueron muy diversas. Mucho color, muchas capas de diversas texturas y muchos estampados.

El desfile de Tomo Koizumi mostró vestidos recargados de tul, que era como ver una mesa de fiesta colmada de dulces. Sombreros súper chic, botas, ponchos amarrados con cinturones de diversos colores y mucha actitud marcaron la pauta para lograr un estilo ‘cowgirl’.

Los 80 están de vuelta a todo swing, y se pudo notar en la propuesta de Michael Kors, con modelos estilos disco girls que desfilaron al ritmo de Bohemian Rhapsody y We are the Champions, los famosos temas de Queen.

Christian Cowan utilizo mucho los colores eléctricos en vestidos de tul de gran volúmen, atuendos deportivos con un toque moderno. Este jóven de tan solo 25 años se ha unido a la casa Papyrus, uno de los patrocinantes de NYFW. Noon by Noor y Tadashi mostraron como siempre vestidos muy elegantes y faldas largas llenas de color y materiales que parecían salidos de una obra de Gabriel García Márquez.

Badgley Mischka sorprendió al final de su show con todas las modelos vestidas de rojo. Una propuesta poderosa e importante para este mundo de mujeres en el que vivimos hoy en dia.

Combinaciones de rosa con gris, marrones claros, amarillo mostaza y naranja vendrán con fuerza a invadir las calles el próximo invierno. Así como las mezclas de diferentes texturas, telas estampadas de muchos colores, sombreros muy femeninos y botas de tacón bajo.

La colección de Tory Burch mostró una paleta cromática desde el negro hasta el violeta, con estampados abstractos de mucho amarillo y naranja. La diseñadora mostró faldas de diversos largos con gabardinas y ponchos bien ajustados al cuerpo.

Rebecca Minkoff, Custo Barcelona y muchos otros diseñadores trabajaron el tema de la inclusión y variedad de las modelos. Muchas famosas desfilaron en las pasarelas, como Paola Alberdi de “Blank Itinerary”, la cantante Natti Natasha, la modelo Ashley Graham, entre otras.

Por ejemplo, en el desfile de Chromat caminaron mujeres fuertes, grandes, pequeñas, discapacitadas, bajas y altas, con la intención de mostrar que la belleza no es lo que muestran las revistas sino la energía, coraje y personalidad de la mujer que se ve en las calles de todas las ciudades del mundo.

Christian Siriano mostró una colección con vestidos majestuosos de telas brillantes y faldas con grandes colas, que desfilaron por una pasarela que tenía a los edificios icónicos de Nueva York, como el Chrysler Building y el Empire State Building, de backdrop.

Por último cabe mencionar el desfile de Gabriela Hearst, una mujer que comenzó su marca hace solo 4 años y se ha convertido en una de las diseñadoras de prendas lujosas más buscadas. Su colección fue una demostración de texturas y telas de lujo. Los colores fueron el beige, el negro y una que otra pieza de color. Las faldas de lana con finas líneas abiertas mostraron elegancia y sensualidad, acompañadas de cinturones y bufandas grandes con muchos flecos.

@laraalcantara