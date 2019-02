Liam Hemsworth y Miley Cyrus se casaron en un ‘momento ideal’ de sus vidas

La pareja es una de las más queridas del momento

Sin perder en ningún momento esa discreción que tanto le caracteriza en lo que a compartir detalles sobre su vida privada se refiere, el actor Liam Hemsworth se ha animado al menos a expresarse, durante su última entrevista televisiva, sobre las emociones que le invadieron durante su reciente boda con la cantante Miley Cyrus, de quien ha recordado que sus caminos se cruzaron hace ya una década y que, a pesar del descanso de tres años que se tomaron entre 2013 y 2016, su relación estaba plenamente consolidada cuando se animaron a pasar por el altar el pasado diciembre.

“Hemos pasado por muchas cosas a lo largo de los últimos diez años, así que pensamos que el momento era ideal para hacerlo. La verdad es que me siento muy feliz y afortunado de contar en mi vida con una persona tan maravillosa como ella”, ha asegurado con satisfacción a su paso por el programa de la televisión australiana ‘Today’, antes de congratularse de que su enlace con la estrella del pop se desarrollara en la más estricta intimidad.

“Fue un día muy especial para nosotros y solo reunimos a nuestros familiares más inmediatos”, ha revelado en la misma conversación.

Otro de los motivos que explican la sonrisa permanente que luce el guapo artista desde que se convirtiera en un hombre casado reside en la decisión que tomó Miley, sin petición alguna de por medio, de incorporar a su nombre el apellido de su ahora marido: un gesto cargado de simbolismo y claramente representativo del compromiso de por vida que han contraído los dos enamorados.

“Evidentemente a ella se la seguirá conociendo como Miley Cyrus, pero sí, ha tomado mi apellido y me parece algo genial. Yo no le pedí en ningún momento que lo hiciera, pero es verdad que me hace ilusión y creo que es un detalle muy bonito. Cuando le pregunté que si estaba segura, ella fue tajante: ‘Por supuesto que voy a usar tu nombre'”, ha explicado el hermano del también actor Chris Hemsworth.