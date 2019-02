Golpean a actriz de Televisa Paola Villalobos en un club nocturno

View this post on Instagram

Que lamentable ver esto !! @paovillalobosoficial Actriz de la Serie Sin Miedo a la Verdad de Televisa y Conductora de Furia Musical la agredieron unas mujeres en el baño del Club Republica en Polanco en la Ciudad de México …, se desconoce el por qué de esta lamentable agresión, y se está buscando alas mujeres que golpearon ala actriz …, pues se dice qué hay un vídeo del club y también el vídeo que esas mujeres querían subir a Internet .., ósea ya no puedes ir al baño sola o qué onda hasta donde hemos llegado con la violencia . 😲😳😮🤦🏻‍♀️ desliza 🔙🔙🔙 ¡¡NADA JUSTIFICA UN AGRESION !!! Que opinas?