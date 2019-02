Esquiador mexicano que se hizo viral en PyeongChang volverá a competir

View this post on Instagram

We’re writing History! For the first time ever there’s a Mexican Team at the Cross Country Ski World Championship in Seefeld Austria. 4 athletes from Mexico will compete tomorrow wearing the Mexican Team Uniform! 4 athletes that dared to have a dream and dared to go after it! #neverbefore #makinghistory #comiteolimpicomexicano #vamosmexico @j_carlos_aviles, Luis Carrazco, Antonio Pineyro and @german_madrazo Mañana les mandamos la foto del equipo! @carlospruneda