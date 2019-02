Extécnico del Tri Juan Carlos Osorio podría quedar inhabilitado de por vida

El estratega colombiano es acusado por corrupción y la demanda en su contra llegaría hasta la FIFA

Después de anunciar su salida como director técnico de Paraguay, el colombiano Juan Carlos Osorio es acusado de corrupción por un representante guaraní y el caso podría ir a la FIFA.

Miguel González Zelada, representante paraguayo de jugadores, expresó que en el año 2014 Osorio y su agente, Rubén Caicedo, le exigieron una comisión de $23,500 dólares para que el futbolista guaraní, Pablo Zeballos, pudiera fichar con el Atlético Nacional colombiano, que dirigía en ese momento el exentrenador de la Selección Mexicana.

“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares. Entonces ellos, para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta. Como no soy ‘Caperucita Roja‘, les firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero ese documento no tenía ningún valor comercial ante la FIFA, ante la justicia civil de ningún país, ni ante el TAS”, explicó Zelada a ESPN.

El representante guaraní indicó que prepara una demanda ante FIFA para pedir la inhabilitación de Osorio de por vida.

En tanto, la Asociación Paraguaya de Futbol informó que el argentino Eduardo Berizzo será su nuevo director técnico, tras el adiós de Osorio, y será presentado el próximo viernes.

Berizzo dirigió al Celta de Vigo y al Sevilla en España.