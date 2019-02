Farruquito viene a rendirle honores a El Farruco

El bailaor español trae a NYC el arte de su legendaria familia

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’, heredero de una legendaria estirpe flamenca, viene a la ciudad con una propuesta en la que se desdobla como coreógrafo, director, compositor y letrista. Llega, además, cargado de recuerdos de infancia con sabor neoyorquino en los que todavía ve brillar a su familia en Broadway, bajo luces de neón.

El artista andaluz presentará, mañana viernes 22 en The Town Hall, su más reciente espectáculo titulado ‘Farruquito’, una producción que describe como íntima y en la que rendirá tributo al legado de su abuelo el bailaor Antonio Montoya Flores, ‘El Farruco’, considerado emblema del flamenco. El show será también un encuentro entre expresiones clásicas y contemporáneas del referido género y en cierta forma una reafirmación a su singular estilo.

“Será un diálogo maravilloso entre baile, canto y música. Encierra toda la pasión que siempre he sentido por el flamenco. Es también muy personal, comienzo bailando la soleá de mi abuelo dejando ver solo mi silueta tras el telón, luego salgo al escenario a bailar mi propia versión. Quiero mostrar al público que siente que ve bailar a mi abuelo cuando me ve escena, lo que me distingue y como disfruto la libertad que brinda la improvisación. Mi abuelo es inigualable”, agrega.

Farruquito, quien presentó su primer espectáculo en un teatro de Madrid a los ocho años, afirma que regresar a Nueva York le trae recuerdos llenos de alegría. Cuenta que vino a la ciudad con tan solo 6 años de edad junto a su padre, el cantaor Juan Fernández Flores, ‘El Moreno’, su madre, la bailaora Rosario Montoya Manzano, ‘La Farruca’; su tía Pilar Montoya ‘La Faraona’ y su abuelo. Su familia presentaba el show ‘Flamenco Puro’ (1986) en Broadway.

“Era todavía muy pequeño, pero recuerdo la alegría de estar con ellos y de verlos en escena. Fue mi debut en Broadway porque me dejaban bailar en el número final del espectáculo. Nueva York tiene un papel esencial en mi carrera porque luego cuando vine en 2001, la buena aceptación del público logró abrirme muchas puertas”, comenta Farruquito quien hizo gala de su virtuosismo en una segunda visita a Nueva York (2003) en ambas ocasiones como parte del programa del New York Flamenco Festival.

Al hablar de los artistas que le acompañarán en escena, Farruquito resalta sentirse afortunado de formar equipo junto a la bailaora Gemma Moneo, con Mari Vizarraga, María Mezcle y Antonio Villar en el canto; Juan Antonio Fernández Montoya (Barullo) en baile y palmas y Antonio Moreno Fernández (Politoo), en baile y cajón. El grupo se completa con un cuarteto conformado por Yerai Cortés, guitarra; Melchor Borja, bajo y teclados; Juan Fernández Gálvez (Juan Parrilla) flauta y Manuel Lozan (Lolo), a cargo de la percusión.

“Cada uno es una estrella con luz propia y formación flamenca. He colaborado con ellos antes y tener oportunidad de hacer este espectáculo juntos y salir de gira me llena de mucha ilusión. Espero que el público perciba el amor con el que asumimos nuestra música y cultura”, agrega el artista de 36 años.

El artista sevillano afirma que dar vida a su nuevo show requiere de mucha fuerza física y pasión, porque aunque viene acompañado por un colectivo de artistas, pasa muy poco tiempo detrás del telón.

“Estoy prácticamente todo el tiempo en escena y me gusta porque el escenario y compartir con el público es mi vida, . Este es un espectáculo completo, sin rellenos, mucha música, mucho baile y alegría. Vamos a dejar el corazón en escena. Tiene nuevas creaciones en las que busco el balance entre la improvisación que caracteriza el flamenco y el trabajo coreográfico”, concluye.

En detalle:

Qué: Show de flamenco ‘Farruquito’

Cuándo: viernes 22 a las 8 p.m.

Dónde: The Town Hall, en 123 West 43rd Street

Información: http://www.thetownhall.org