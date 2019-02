Jennifer López sabe cómo portarse mal y en compañía de quién pecar

Hay tentaciones que son demasiado deliciosas como para resistirse...

La cantante en la actualidad mantiene una lucha contra su mayor adicción: el azúcar. Jennifer López vive metida en el gimnasio o cumpliendo con sus compromisos, los cuales van desde el trabajo hasta la familia, pero cuando quiere pecar sabe cómo hacerlo y en compañía de quién.

Ahora hay en Instagram una fotografía en donde aparece JLo junto a Emme y Max, sus mellizos que ayer festejaron su cumpleaños número once. Junto a ellos se come un delicioso helado. Muchos que pelean para no caer en la tentación de los productos o comidas dulces podrían tomar esto como un pecado, tierno, pero delicioso pecado.

Se desconoce sí la fotografía es de días recientes, pero lo que sí ha quedado claro es que Jennifer López sabe en qué momento disfrutar de gustos que después deberá quemar y lamentar en el gimnasio luciendo sus fantásticos y decadentes leggins.