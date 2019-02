De Oaxaca a Springfield: Yalitza Aparicio al estilo de Los Simpson

View this post on Instagram

"Estoy orgullosa de mis origínes, y tu?" – "I'm proud of my origínes, and you?" – “STOP RACISM" Yalitza Aparicio Simpsonized by aleXsandro Palombo @yalitzaapariciomtz – Stand up against racism – – – – – – – – – #YalitzaAparicio #StopRacism #NoRacism #NoRacismo #Racism #Racismo #AgainstRacism #Art #PopArt #ContemporaryArt #ModernArt #Streetart #Painting #Campaign #WomenPower #ModernArt #AcademyAwards #Roma #Oscars2019 #Mexicana #Orgullomexicano #Mexico #AlfonsoCuaron #Netflix #TheSimpsons #LosSimpsons