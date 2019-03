Valiente #TBT de Rebecca Jones mostrando el día que se rapó

Tras un año de lucha contra el cáncer, cuando le detectaron un tumor en el ovario izquierdo, Rebecca Jones comparte un valiente #TBT ‘Throw Back Thursday’, del día que su amigo y estilista le rapó la cabeza.

“28 de febrero de 2018. Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mi significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir. Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado. #cancer #survivor #nuncaterindas #nevergiveup #life #love”, escribió en su cuenta de Instagram.

María Sorté fue la encargada de dar la noticia cuando la reemplazó en la obra de teatro ‘Dios Mío Hazme Viuda, Por Favor’, ya que Jones debió abandonar la obra para comenzar su tratamiento en la ciudad e New York.

Aunque, como vez en el post de Instagram, Rebecca relata que ha sido difícil y doloroso, hoy ya se encuentra con gran parte de la batalla ganada y trabajando.